هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، يوم الأربعاء، أن منتخب من الممكن أن يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 حال انسحاب رسمياً من البطولة المقرر إقامتها في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.



وكان أحمد مالي، وزير الشباب والرياضة ، قد استبعد مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم للرجال، بسبب الحرب الدائرة حالياً.



وصرح دنيا مالي في مقابلة تلفزيونية: منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم.



وأضاف: في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران، فرضت علينا حربان خلال ثمانية أو تسعة أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا. لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة.



ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار انسحاب إيران من المونديال المقبل نهائياً.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس اتخاذ قرارات كبيرة بعد إعلان إيران انسحابها من البطولة، إذ يتوجب على "فيفا" التصرف بسرعة، قبل إقامة المباريات الفاصلة لملء المقاعد المتبقية في كأس العالم.



وأضاف التقرير: قد تستفيد منتخبات والعراق وسورينام وبوليفيا من انسحاب إيران التي تتواجد في المجموعة السادسة مع نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.



وواصلت "ذا صن": أحد الحلول هو أن يأخذ منتخب العراق مكان إيران مباشرة في المجموعة السادسة، وترك سورينام وبوليفيا في منافسة مباشرة على التأهل.

من المقرر أن يخوض منتخب العراق مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم في 31 الجاري بمونتيري في المكسيك، إذ ينتظر الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا.



لكن الاتحاد لكرة القدم طلب تأجيل مباراته لأن الحرب الدائرة حالياً تمنع الفريق من السفر إلى المكسيك، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي العراقي منذ أن شنت وإسرائيل هجمات جوية على إيران الأسبوع الماضي، وردت بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار على ودول الخليج ودول أخرى.