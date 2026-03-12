تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟

Lebanon 24
12-03-2026 | 05:52
A-
A+
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية بريطانية، يوم الأربعاء، أن منتخب العراق من الممكن أن يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 حال انسحاب إيران رسمياً من البطولة المقرر إقامتها في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وكان أحمد دنيا مالي، وزير الشباب والرياضة الإيراني، قد استبعد مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم للرجال، بسبب الحرب الدائرة حالياً.

وصرح دنيا مالي في مقابلة تلفزيونية: منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم.

وأضاف: في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران، فرضت علينا حربان خلال ثمانية أو تسعة أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا. لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار انسحاب إيران من المونديال المقبل نهائياً.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس اتخاذ قرارات كبيرة بعد إعلان إيران انسحابها من البطولة، إذ يتوجب على "فيفا" التصرف بسرعة، قبل إقامة المباريات الفاصلة لملء المقاعد المتبقية في كأس العالم.

وأضاف التقرير: قد تستفيد منتخبات الإمارات والعراق وسورينام وبوليفيا من انسحاب إيران التي تتواجد في المجموعة السادسة مع نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.

وواصلت "ذا صن": أحد الحلول هو أن يأخذ منتخب العراق مكان إيران مباشرة في المجموعة السادسة، وترك سورينام وبوليفيا في منافسة مباشرة على التأهل.
من المقرر أن يخوض منتخب العراق مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم في 31 الجاري بمونتيري في المكسيك، إذ ينتظر الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا.

لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم طلب تأجيل مباراته لأن الحرب الدائرة حالياً تمنع الفريق من السفر إلى المكسيك، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي العراقي منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران الأسبوع الماضي، وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل ودول الخليج ودول أخرى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 15:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بين مفاوضات جنيف وتطورات الميدان.. هل يكون لبنان "ورقة مقايضة" إقليمية؟
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 15:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نمنح "ممثلي إيران" في لبنان 24 ساعة لمغادرتها
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 15:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
‏أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب يمنح حاليا الفرصة الأخيرة للدبلوماسية مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 15:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإيراني

الإمارات

إسرائيل

العراقي

طهران

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-03-12
Lebanon24
04:37 | 2026-03-12
Lebanon24
02:19 | 2026-03-12
Lebanon24
00:00 | 2026-03-12
Lebanon24
17:21 | 2026-03-11
Lebanon24
13:43 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24