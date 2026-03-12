إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية عن استعداد المنتخب الإيراني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، الذي ألمح إلى احتمال انسحاب بلاده من البطولة.
وأشار دنيامالي، يوم الأربعاء، إلى صعوبة مشاركة المنتخب الإيراني في ظل الظروف الحالية.
وقبل ساعات من تصريح الوزير، أكد رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو أنه تلقى ضمانًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إيران "مرحب بها للمشاركة في البطولة بالولايات المتحدة".
يُذكر أن إيران تأهلت للمرة الرابعة على التوالي إلى كأس العالم بعد تصدرها المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي.