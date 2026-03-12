تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026

Lebanon 24
12-03-2026 | 08:37
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026 photos 0
كشفت تقارير إعلامية عن استعداد المنتخب الإيراني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، الذي ألمح إلى احتمال انسحاب بلاده من البطولة.

وأشار دنيامالي، يوم الأربعاء، إلى صعوبة مشاركة المنتخب الإيراني في ظل الظروف الحالية.

وقبل ساعات من تصريح الوزير، أكد رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو أنه تلقى ضمانًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إيران "مرحب بها للمشاركة في البطولة بالولايات المتحدة".

يُذكر أن إيران تأهلت للمرة الرابعة على التوالي إلى كأس العالم بعد تصدرها المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي.


وكتبت شبكة "بي إن سبورتس" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "وكالة مهر للأنباء تؤكد مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 شرط توفر ضمانات أمنية من الاتحاد الدولي لكرة القدم والدولة المستضيفة للمنتخب، حيث يتمكن أعضاء الفريق من المشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية تحت إشراف الفيفا من دون أية مشكلة".

وقد أوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، مع تحديد مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، بمباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل، وإذا تصدرت كل من الولايات المتحدة وإيران المراكز الثانية في مجموعتيهما، فقد يلتقي المنتخبان في مباراة حاسمة لنظام خروج المغلوب في الثالث من يوليو في دالاس.
 
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
إصابات تبعد 5 نجوم عرب عن نهائيات كأس العالم 2026
وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم في أميركا
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

كأس العالم

لكرة القدم

الإيراني

دونالد

الرياض

ترامب

