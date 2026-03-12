إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية عن استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة 2026، التي ستستضيفها وكندا والمكسيك، رغم التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، الذي ألمح إلى احتمال انسحاب بلاده من البطولة.

وأشار دنيامالي، يوم الأربعاء، إلى صعوبة مشاركة المنتخب الإيراني في ظل الظروف الحالية.

وقبل ساعات من تصريح الوزير، أكد رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو أنه تلقى ضمانًا من الرئيس الأميركي بأن "مرحب بها للمشاركة في البطولة بالولايات المتحدة".

يُذكر أن إيران تأهلت للمرة الرابعة على التوالي إلى كأس العالم بعد تصدرها المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي.

وكتبت شبكة "بي إن سبورتس" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "وكالة مهر للأنباء تؤكد مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 شرط توفر ضمانات أمنية من الاتحاد الدولي والدولة المستضيفة للمنتخب، حيث يتمكن أعضاء الفريق من المشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية تحت إشراف الفيفا من دون أية مشكلة".وقد أوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، مع تحديد مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، بمباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل، وإذا تصدرت كل من الولايات المتحدة وإيران المراكز الثانية في مجموعتيهما، فقد يلتقي المنتخبان في مباراة حاسمة لنظام خروج المغلوب في الثالث من يوليو في دالاس.