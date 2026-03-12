تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
من الملاعب إلى المحاكم.. تعرّف على "رؤوس" الرياضة التي أسقطها الفساد
Lebanon 24
12-03-2026
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت مجهر
القضاء
والرقابة، عادت قضايا الفساد الرياضي لتتصدر المشهد العالمي، حيث لاحقت تهم الرشوة والاختلاس وسوء الائتمان عدداً من أبرز الشخصيات التي تبوأت مناصب قيادية في مؤسسات رياضية كبرى.
وتشمل
القضايا
المتداولة ملفات معقدة تتعلق بمنح حقوق استضافة بطولات عالمية، وعقود الرعاية والتسويق، بالإضافة إلى عمولات مشبوهة شابت صفقات انتقال لاعبين وبناء منشآت رياضية ضخمة. وقد أدت هذه التحقيقات، التي شاركت فيها أجهزة دولية، إلى الإطاحة بأسماء كانت تعتبر "خطاً أحمر" في عالم الرياضة، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن أو المنع الدائم من ممارسة أي نشاط
رياضي
.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الثغرات القانونية في الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية، مما دفع العديد منها إلى البدء ببرامج إصلاحية شاملة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وسط مطالبات جماهيرية واسعة بتطهير الملاعب من "
مافيا
" المال التي تسببت في تشويه الروح الرياضية وتحويل اللعبة إلى تجارة غير مشروعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تسنيم": الدفاعات الإيرانية تسقط 3 مسيرات إسرائيلية من طراز "هرمس"
Lebanon 24
"تسنيم": الدفاعات الإيرانية تسقط 3 مسيرات إسرائيلية من طراز "هرمس"
12/03/2026 18:04:00
12/03/2026 18:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رمضان صبحي ينجو من "قضبان" الحبس ويسقط في فخ "الفيدرالية السويسرية"
Lebanon 24
رمضان صبحي ينجو من "قضبان" الحبس ويسقط في فخ "الفيدرالية السويسرية"
12/03/2026 18:04:00
12/03/2026 18:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
Lebanon 24
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
12/03/2026 18:04:00
12/03/2026 18:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلا رياضة.. حمية تُشعل حرق الدهون تعرفوا عليها
Lebanon 24
بلا رياضة.. حمية تُشعل حرق الدهون تعرفوا عليها
12/03/2026 18:04:00
12/03/2026 18:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
القضايا
الرياض
القضاء
الملا
رياضي
مافيا
رياض
هيري
قد يعجبك أيضاً
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026
Lebanon 24
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026
08:37 | 2026-03-12
12/03/2026 08:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟
Lebanon 24
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟
05:52 | 2026-03-12
12/03/2026 05:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابة عضلية.. رونالدو يسافر إلى إسبانيا للعلاج
Lebanon 24
بعد إصابة عضلية.. رونالدو يسافر إلى إسبانيا للعلاج
04:37 | 2026-03-12
12/03/2026 04:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيفا يهدد إيران في حال انسحابها من مونديال 2026.. فما العقوبات المحتملة؟
Lebanon 24
فيفا يهدد إيران في حال انسحابها من مونديال 2026.. فما العقوبات المحتملة؟
02:19 | 2026-03-12
12/03/2026 02:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسوس يكشف 3 سيناريوهات لمستقبله ويصدم النصر
Lebanon 24
جيسوس يكشف 3 سيناريوهات لمستقبله ويصدم النصر
00:00 | 2026-03-12
12/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
14:37 | 2026-03-11
11/03/2026 02:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
08:37 | 2026-03-12
إيران تحدد شروطها للمشاركة في كأس العالم 2026
05:52 | 2026-03-12
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟
04:37 | 2026-03-12
بعد إصابة عضلية.. رونالدو يسافر إلى إسبانيا للعلاج
02:19 | 2026-03-12
فيفا يهدد إيران في حال انسحابها من مونديال 2026.. فما العقوبات المحتملة؟
00:00 | 2026-03-12
جيسوس يكشف 3 سيناريوهات لمستقبله ويصدم النصر
17:21 | 2026-03-11
مفاجأة في مونديال 2026.. العراق قد يستفيد من انسحاب إيران
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 18:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 18:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 18:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24