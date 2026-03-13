تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لابورتا يهاجم فونت في المناظرة الأخيرة: "محتال ويبيع الوهم"

Lebanon 24
13-03-2026 | 04:17
لابورتا يهاجم فونت في المناظرة الأخيرة: محتال ويبيع الوهم
في مناظرة انتخابية حامية قبل أيام من انتخابات رئاسة برشلونة المقررة الأحد، شن الرئيس الحالي خوان لابورتا هجومًا لاذعًا على منافسه فيكتور فونت، واصفًا إياه بـ"المحتال" الذي "يبيع الوهم لأعضاء النادي" . وجاءت هذه التصريحات ردًا على اتهامات فونت له بإهمال الأعضاء وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته، فرد لابورتا غاضبًا: "لا يمكنك أن تقول لي هذا" .

ودافع لابورتا عن سجله الإداري، مؤكدًا أن برشلونة "أفضل الآن" ويتصدر الإيرادات بأكثر من مليار يورو، مع توقعات بالوصول إلى 1.8 مليار يورو بحلول 2031 . كما أشار إلى أن موقع "ترانسفيرماركت" يصنف تشكيلة الفريق كالأغلى في العالم، مشددًا على امتنانه الدائم لأعضاء النادي رغم الظروف الصعبة التي مروا بها .

وتطرقت المناظرة إلى الملف الرياضي، حيث هاجم لابورتا خطة فونت باستبدال المدير الرياضي ديكو بثلاثي إداري، معتبرًا ذلك "إهانة" وإقدامًا على تعريض مشروع المدرب هانز فليك للخطر . كما دافع عن قرار رفض عرض الـ250 مليون يورو من باريس سان جيرمان للنجم لامين يامال، واصفًا إياه بأنه أحد أكثر القرارات التي يفخر بها . وفي لحظة محرجة لفونت، كشف لابورتا أن وكيلة أعمال هالاند نفت أي تواصل مع برشلونة، ردًا على رغبة منافسه بالتعاقد مع النجم النرويجي .

يُذكر أن الانتخابات ستشهد منافسة بين لابورتا (حاصل على 7,226 توقيعًا معتمدًا) وفونت (4,440 توقيعًا)، بعد استبعاد المرشحين الآخرين لعدم تحقيقهم الحد الأدنى .
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24