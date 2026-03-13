هل من يعكّر علاقة مبابي بالممثلة الاسبانية الحسناء؟

ظهرت معطيات جديدة بشأن العلاقة بين والممثلة إستر إكسبوسيتو، رغم أن هذه العلاقة لم تُعلن بشكل رسمي، وذلك بعد تداول صور لهما خلال الأيام الماضية، لا سيما أثناء وجودهما في .



لكن صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن الصحفي خافي هويوس نشر فيديو قال فيه إن مبابي كان يلتقي قبل ذلك مع المؤثرة ماريا برون، موضحاً أن مقربين من اللاعب لا يعتبرون أن ما يجمعه حالياً بإستر إكسبوسيتو هو علاقة جدية.



وأضاف هويوس أن مبابي وماريا برون التقيا قبل شهر في أحد الأماكن، فيما تؤكد مصادره أنهما يعرفان بعضهما منذ أكثر من 6 أشهر. (كووورة)

