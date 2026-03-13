تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بعد ظهوره مع شباب برشلونة.. صحافة إسبانيا تنتقد حمزة عبد الكريم

Lebanon 24
13-03-2026 | 04:52
بعد ظهوره مع شباب برشلونة.. صحافة إسبانيا تنتقد حمزة عبد الكريم
تعرض حمزة عبد الكريم لانتقادات من الصحافة الإسبانية بعد مشاركته أساسياً مع برشلونة تحت 19 عاماً أمام ديبورتيفو لاكورونيا في نصف نهائي كأس إسبانيا للشباب، في مباراة انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-2.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن المهاجم المصري الشاب لم يترك بصمة واضحة خلال وجوده على أرض الملعب حتى خروجه في الدقيقة 60، معتبرة أن تحركاته كانت محدودة داخل منطقة الجزاء وأنه لعب معظم الوقت وظهره للمرمى.

وأضافت الصحيفة أن حمزة اعتمد بشكل كبير على قوته البدنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن معاناته لم تكن فردية، بل شملت الفريق كله أمام التنظيم الدفاعي لديبورتيفو.

كما لفتت إلى أن التراجع في أداء برشلونة بدأ بعد أول 30 دقيقة، خصوصاً إثر خروج القائد بيدرو رودريجير بسبب إصابة عضلية، قبل أن يحسم البديل فوفانا التأهل بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 112.
ماذا يحدث بين حمزة عبد الكريم وبرشلونة؟
بشأن حمزة عبد الكريم.. قرار "عاجل" من برشلونة
إعارة إلى الرديف.. الأهلي يعلن اتفاق انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
مؤتمر صحافي لوزير المالية الأولى بعد الظهر
