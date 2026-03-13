بعد ظهوره مع شباب برشلونة.. صحافة إسبانيا تنتقد حمزة عبد الكريم

تعرض حمزة لانتقادات من الصحافة بعد مشاركته أساسياً مع تحت 19 عاماً أمام لاكورونيا في نصف للشباب، في مباراة انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-2.



وذكرت صحيفة "سبورت" أن المهاجم المصري الشاب لم يترك بصمة واضحة خلال وجوده على أرض الملعب حتى خروجه في الدقيقة 60، معتبرة أن تحركاته كانت محدودة داخل منطقة الجزاء وأنه لعب معظم الوقت وظهره للمرمى.



وأضافت الصحيفة أن حمزة اعتمد بشكل كبير على قوته البدنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن معاناته لم تكن فردية، بل شملت الفريق كله أمام التنظيم الدفاعي لديبورتيفو.



كما لفتت إلى أن التراجع في أداء برشلونة بدأ بعد أول 30 دقيقة، خصوصاً إثر خروج القائد رودريجير بسبب إصابة عضلية، قبل أن يحسم البديل التأهل بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 112.

