Advertisement
رياضة
إيران ترد على ترامب: لا استبعاد من المونديال!
Lebanon 24
13-03-2026
|
10:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردَّ منتخب
إيران
لكرة القدم
على تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، التي اعتبر فيها أن اللاعبين الإيرانيين لن يكونوا "في أمان" إذا شاركوا في
كأس العالم
2026 في
الولايات المتحدة
، مؤكداً أن "لا أحد يمكنه استبعاد المنتخب
الإيراني
".
وفي بيان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، شدد المنتخب الإيراني على أن كأس العالم حدث دولي تقع إدارته تحت سلطة
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا)، وليس بيد أي فرد أو دولة.
وأضاف البيان: "البلد الوحيد الذي يمكن استبعاده هو ذلك الذي يحمل لقب (المضيف) ويفتقر إلى القدرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وجاء هذا الرد بعد منشور لترامب على منصته "تروث سوشال"، أشار فيه إلى أن مشاركة إيران في المونديال "حرصاً على حياتهم وسلامتهم" ليست مناسبة. في المقابل، كان رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو قد أكد سابقاً أن
ترامب
تعهد له خلال لقاء في
واشنطن
باستقبال المنتخب الإيراني، مؤكداً أنه "مرحب به بالتأكيد للمشاركة".
يُذكر أن المنتخب الإيراني ضمن تأهله للبطولة، ومن المقرر أن يخوض مبارياته في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأميركية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الروسي: لا يمكن استبعاد عملية عسكرية جديدة ضد إيران
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: لا يمكن استبعاد عملية عسكرية جديدة ضد إيران
13/03/2026 20:05:13
13/03/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لصحيفة نيويورك بوست: لا أستبعد إرسال قوات أميركية إلى إيران "إذا لزم الأمر"
Lebanon 24
ترامب لصحيفة نيويورك بوست: لا أستبعد إرسال قوات أميركية إلى إيران "إذا لزم الأمر"
13/03/2026 20:05:13
13/03/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
برلمان إيران: استبعاد أوروبا من المحادثات لعدم موثوقيتها وافتقارها للصلاحيات
Lebanon 24
برلمان إيران: استبعاد أوروبا من المحادثات لعدم موثوقيتها وافتقارها للصلاحيات
13/03/2026 20:05:13
13/03/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام رسمي إيراني: تم استبعاد نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران
Lebanon 24
إعلام رسمي إيراني: تم استبعاد نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران
13/03/2026 20:05:13
13/03/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد "كلاسيكو" ناري.. الاتحاد البرتغالي يوقف مورينيو!
Lebanon 24
بعد "كلاسيكو" ناري.. الاتحاد البرتغالي يوقف مورينيو!
11:15 | 2026-03-13
13/03/2026 11:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره مع شباب برشلونة.. صحافة إسبانيا تنتقد حمزة عبد الكريم
Lebanon 24
بعد ظهوره مع شباب برشلونة.. صحافة إسبانيا تنتقد حمزة عبد الكريم
04:52 | 2026-03-13
13/03/2026 04:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من يعكّر علاقة مبابي بالممثلة الاسبانية الحسناء؟
Lebanon 24
هل من يعكّر علاقة مبابي بالممثلة الاسبانية الحسناء؟
04:23 | 2026-03-13
13/03/2026 04:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لابورتا يهاجم فونت في المناظرة الأخيرة: "محتال ويبيع الوهم"
Lebanon 24
لابورتا يهاجم فونت في المناظرة الأخيرة: "محتال ويبيع الوهم"
04:17 | 2026-03-13
13/03/2026 04:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة أوروبية إيطالية خالصة: بولونيا وروما يتعادلان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي
Lebanon 24
ليلة أوروبية إيطالية خالصة: بولونيا وروما يتعادلان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي
01:15 | 2026-03-13
13/03/2026 01:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
03:15 | 2026-03-13
13/03/2026 03:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يشكل وفد التفاوض ويتعهد بنزع سلاح"حزب الله".. لبنان يطلب"هدنة" شهراً وزيارة غوتيريش من دون مبادرة
Lebanon 24
عون يشكل وفد التفاوض ويتعهد بنزع سلاح"حزب الله".. لبنان يطلب"هدنة" شهراً وزيارة غوتيريش من دون مبادرة
23:03 | 2026-03-12
12/03/2026 11:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
11:15 | 2026-03-13
بعد "كلاسيكو" ناري.. الاتحاد البرتغالي يوقف مورينيو!
04:52 | 2026-03-13
بعد ظهوره مع شباب برشلونة.. صحافة إسبانيا تنتقد حمزة عبد الكريم
04:23 | 2026-03-13
هل من يعكّر علاقة مبابي بالممثلة الاسبانية الحسناء؟
04:17 | 2026-03-13
لابورتا يهاجم فونت في المناظرة الأخيرة: "محتال ويبيع الوهم"
01:15 | 2026-03-13
ليلة أوروبية إيطالية خالصة: بولونيا وروما يتعادلان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي
00:00 | 2026-03-13
نادي السد القطري يقترب من حسم التعاقد مع المدرب روبرتو مانشيني
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 20:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
