|
|
Advertisement

رياضة

إيران ترد على ترامب: لا استبعاد من المونديال!

Lebanon 24
13-03-2026 | 10:02
إيران ترد على ترامب: لا استبعاد من المونديال!
ردَّ منتخب إيران لكرة القدم على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اعتبر فيها أن اللاعبين الإيرانيين لن يكونوا "في أمان" إذا شاركوا في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، مؤكداً أن "لا أحد يمكنه استبعاد المنتخب الإيراني".

وفي بيان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، شدد المنتخب الإيراني على أن كأس العالم حدث دولي تقع إدارته تحت سلطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وليس بيد أي فرد أو دولة.
 
وأضاف البيان: "البلد الوحيد الذي يمكن استبعاده هو ذلك الذي يحمل لقب (المضيف) ويفتقر إلى القدرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وجاء هذا الرد بعد منشور لترامب على منصته "تروث سوشال"، أشار فيه إلى أن مشاركة إيران في المونديال "حرصاً على حياتهم وسلامتهم" ليست مناسبة. في المقابل، كان رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو قد أكد سابقاً أن ترامب تعهد له خلال لقاء في واشنطن باستقبال المنتخب الإيراني، مؤكداً أنه "مرحب به بالتأكيد للمشاركة".

يُذكر أن المنتخب الإيراني ضمن تأهله للبطولة، ومن المقرر أن يخوض مبارياته في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأميركية.

Advertisement
نائب وزير الخارجية الروسي: لا يمكن استبعاد عملية عسكرية جديدة ضد إيران
ترامب لصحيفة نيويورك بوست: لا أستبعد إرسال قوات أميركية إلى إيران "إذا لزم الأمر"
برلمان إيران: استبعاد أوروبا من المحادثات لعدم موثوقيتها وافتقارها للصلاحيات
إعلام رسمي إيراني: تم استبعاد نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران
