إيران ترد على ترامب: لا استبعاد من المونديال!

ردَّ منتخب على تصريحات الرئيس الأميركي ، التي اعتبر فيها أن اللاعبين الإيرانيين لن يكونوا "في أمان" إذا شاركوا في 2026 في ، مؤكداً أن "لا أحد يمكنه استبعاد المنتخب ".



وفي بيان عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، شدد المنتخب الإيراني على أن كأس العالم حدث دولي تقع إدارته تحت سلطة (فيفا)، وليس بيد أي فرد أو دولة.

وأضاف البيان: "البلد الوحيد الذي يمكن استبعاده هو ذلك الذي يحمل لقب (المضيف) ويفتقر إلى القدرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.



وجاء هذا الرد بعد منشور لترامب على منصته "تروث سوشال"، أشار فيه إلى أن مشاركة إيران في المونديال "حرصاً على حياتهم وسلامتهم" ليست مناسبة. في المقابل، كان رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو قد أكد سابقاً أن تعهد له خلال لقاء في باستقبال المنتخب الإيراني، مؤكداً أنه "مرحب به بالتأكيد للمشاركة".



يُذكر أن المنتخب الإيراني ضمن تأهله للبطولة، ومن المقرر أن يخوض مبارياته في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأميركية.



