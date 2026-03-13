بعد "كلاسيكو" ناري.. الاتحاد البرتغالي يوقف مورينيو!

أصدر للاتحاد عقوبة إيقاف مزدوجة بحق مدرب بنفيكا، (63 عاماً)، على خلفية أحداث " " ضد بورتو التي انتهت بالتعادل 2-2.



وتضمنت إيقاف لمباراة واحدة بسبب طرده بالبطاقة الحمراء بعد مغادرته المنطقة الفنية وركله باتجاه مقاعد بدلاء بورتو، بالإضافة إلى إيقافه لمدة 11 يوماً بسبب مشادة كلامية مع مساعد مدرب بورتو، لوتشو غونزاليس.

من جانبه، بنفيكا نيته تقديم استئناف ضد العقوبتين، واصفاً إياهما بـ"غير العادلتين وغير المبررتين". كما شملت قرارات الاتحاد إيقاف غونزاليس لمباراة واحدة ولمدة ثمانية أيام.