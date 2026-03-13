Advertisement

رياضة

الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحدد موعد استئناف النشاط الرياضي

Lebanon 24
13-03-2026 | 17:30
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحدد موعد استئناف النشاط الرياضي
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحدد موعد استئناف النشاط الرياضي photos 0
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أنه خاطب وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الإعلام والثقافة الدكتور طارق الجلاهمة بشأن استئناف النشاط الرياضي في البلاد، مؤكداً التزامه الكامل بجميع التعليمات الصادرة عن الجهات العليا وحرصه على سلامة المنظومة الرياضية.

وجاء ذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية الكويتية بإيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية احترازياً، على خلفية التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي الجمعة، أن استئناف المسابقات سيكون وفق ضوابط احترازية، أبرزها إقامة المباريات دون حضور جماهيري، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إضافة إلى جميع العاملين في الأندية.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد على دعمه الكامل للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية في الكويت، مؤكداً أن المصلحة العامة وسلامة المجتمع تظل أولوية قصوى في جميع القرارات المتعلقة بالأنشطة الرياضية.

وكشف الاتحاد عن تحديد الثاني من نيسان المقبل موعداً مبدئياً لعودة المنافسات المحلية، على أن تبدأ الأندية تدريباتها قبل هذا الموعد بأسبوع، وفق ما تقرره الجهات المختصة.

وأكد الاتحاد أن الموسم الكروي الحالي سيُستكمل بالكامل، ولن يتم إلغاء أي مباريات أو بطولات تُقام تحت مظلته، مشيراً إلى أنه أعد جدولاً متكاملاً بالمواعيد الجديدة للمباريات المتبقية في مختلف المسابقات.

 
Advertisement
