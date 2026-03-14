قام بحظرها على انستغرام.. ممثلة أرجنتينية شهيرة تكشف مُفاجأة عن ميسي وزوجته (صور)

14-03-2026 | 02:00
قام بحظرها على انستغرام.. ممثلة أرجنتينية شهيرة تكشف مُفاجأة عن ميسي وزوجته (صور)
أعلنت الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية الشهيرة أندريا رينكون أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قام بحظرها على منصة "إنستغرام".

وتسببت أندريا رينكون بالكثير من الجدل حول الحياة الأسرية المثالية التي تبدو عليها صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو.

فقد زعمت أن ميسي وأنتونيلا ينفصلان بشكل متكرر، وخلال تلك الفترات، كان كل منهما على علاقة بأشخاص آخرين.

وقالت أندريا رينكون في تصريحات تليفزيونية: "حظرني ميسي على إنستغرام. لم أكن أتابعه قط، ومع ذلك حظرني..".

ولتأكيد مزاعمها، عرضت أندريا هاتفها، مشيرة إلى أن حساب ميسي لا يظهر في نتائج بحثها، ما يشير إلى أنه حظرها بالفعل لسبب ما.
 
 
 
وقالت : "ميسي يعيش في عائلة مرموقة وذات سمعة طيبة.. لكن ميسي كان صغيرا في السن آنذاك".

وتابعت أندريا: "أعني، أن ميسي انفصل عن أنتونيلا عدة مرات في الماضي، ربما كان على علاقة بنساء أخريات، وربما كانت أنتونيلا على علاقة برجال آخرين أيضا".

