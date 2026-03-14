«كأس آسيا للسيدات»: الصين تفوز على تايوان

تأهل منتخب الصين إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم المقامة حالياً في أستراليا، عقب فوزه على تايوان 2 / صفر بعد التمديد السبت، ضمن منافسات دور الثمانية.
في الوقت الأصلي فرض المنتخب الصيني سيطرته على المجريات، ولكن دون أن ينجح في الوصول إلى المرمى.
ثم في الوقت الإضافي نجح منتخب الصين في حسم الفوز من خلال هدفي شاو زيكين في الدقيقة 94، ولاعبة الصين تايبيه تشين ينغ - هوي في الدقيقة 118 بالخطأ في مرمى فريقها.
وتأهل منتخب الصين ليلتقي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل مع أستراليا التي تغلبت على كوريا الشمالية 2 / 1 يوم الجمعة الماضي.
في المقابل ينتقل منتخب تايوان إلى غولد كوست لمواجهة كوريا الشمالية يوم الخميس في الملحق المؤهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.
يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الستة الأولى تتأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.