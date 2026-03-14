«كأس آسيا للسيدات»: الصين تفوز على تايوان

تأهل منتخب إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس للسيدات المقامة حالياً في أستراليا، عقب فوزه على تايوان 2 / صفر بعد التمديد السبت، ضمن منافسات دور الثمانية.

في الوقت الأصلي فرض المنتخب الصيني سيطرته على المجريات، ولكن دون أن ينجح في الوصول إلى المرمى.

ثم في الوقت الإضافي نجح منتخب الصين في حسم الفوز من خلال هدفي شاو زيكين في الدقيقة 94، ولاعبة الصين تايبيه ينغ - هوي في الدقيقة 118 بالخطأ في مرمى فريقها.

وتأهل منتخب الصين ليلتقي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل مع أستراليا التي تغلبت على 2 / 1 يوم الجمعة الماضي.

في المقابل ينتقل منتخب تايوان إلى غولد كوست لمواجهة الشمالية يوم الخميس في الملحق المؤهل إلى للسيدات 2027 في .

يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الستة الأولى تتأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.