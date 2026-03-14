NBA: موبلي يتألق... وكافاليرز يسحق دالاس

قاد موبلي ودونوفان ميتشل فريق كليفلاند كافاليرز لتحقيق فوز ساحق بنتيجة 138-105 على مضيفه دالاس مافريكس في مباراة ضمن منافسات كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) الليلة الماضية.

وسجل موبلي 29 نقطة في المباراة، منها 23 نقطة في الشوط الأول، معادلاً أفضل رقم في مسيرته، فيما أضاف ميتشل 24 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة. كما ساهم هاردن بتسجيل 17 نقطة مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، ليعزز كافاليرز موقعه في المركز الرابع بالمنطقة الشرقية بعد أن حقق 24 انتصاراً مقابل 10 هزائم منذ 29 ديسمبر الماضي.

من جهته، سجل نجم دالاس والمرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد فلاغ 25 نقطة، وأضاف ناجي مارشال 17 نقطة مع سبع متابعات، لكن ذلك لم يمنع مافريكس من تلقي الخسارة التاسعة في آخر عشر مباريات.

وسجل توماس براينت 11 نقطة قادماً من مقاعد البدلاء، بينما فشل كلاي تومسون في تسجيل أي رمية ثلاثية، لتنتهي سلسلته التي استمرت 49 مباراة متتالية سجل خلالها ثلاثية واحدة على الأقل.

وفي مباريات أخرى، قاد جالين فريق ديترويت بيستونز للفوز على ممفيس غريزليز 126-110 بعد تسجيله 30 نقطة و13 متابعة، ليعزز بيستونز صدارة القسم الشرقي بفارق خمس مباريات عن سيلتيكس.

كما سجل جالين برونسون 29 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ليقود نيكس للفوز 101-92 على إنديانا بيسرز، بينما قلب تورونتو رابتورز تأخره المبكر ليهزم صنز 122-115 بفضل 36 نقطة من براندون إنغرام.

كما فاز هيوستن روكتس بصعوبة 107-105 على نيو أورليانز بليكانز بعد تسجيل كيفن دورانت 32 نقطة، فيما تغلب مينيسوتا تيمبرولفز على غولدن ستيت وريورز 127-117.

وفي بقية النتائج، فاز بورتلاند تريل بليزرز على يوتا جاز 124-114، وتغلب لوس أنجليس كليبرز على شيكاغو بولز 119-108.