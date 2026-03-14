تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

NBA: موبلي يتألق... وكافاليرز يسحق دالاس

Lebanon 24
14-03-2026 | 09:30
A-
A+
NBA: موبلي يتألق... وكافاليرز يسحق دالاس
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قاد إيفان موبلي ودونوفان ميتشل فريق كليفلاند كافاليرز لتحقيق فوز ساحق بنتيجة 138-105 على مضيفه دالاس مافريكس في مباراة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) الليلة الماضية.

وسجل موبلي 29 نقطة في المباراة، منها 23 نقطة في الشوط الأول، معادلاً أفضل رقم في مسيرته، فيما أضاف ميتشل 24 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة. كما ساهم جيمس هاردن بتسجيل 17 نقطة مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، ليعزز كافاليرز موقعه في المركز الرابع بالمنطقة الشرقية بعد أن حقق 24 انتصاراً مقابل 10 هزائم منذ 29 ديسمبر الماضي.

من جهته، سجل نجم دالاس والمرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد كوبر فلاغ 25 نقطة، وأضاف ناجي مارشال 17 نقطة مع سبع متابعات، لكن ذلك لم يمنع مافريكس من تلقي الخسارة التاسعة في آخر عشر مباريات.

وسجل توماس براينت 11 نقطة قادماً من مقاعد البدلاء، بينما فشل كلاي تومسون في تسجيل أي رمية ثلاثية، لتنتهي سلسلته التي استمرت 49 مباراة متتالية سجل خلالها ثلاثية واحدة على الأقل.

وفي مباريات أخرى، قاد جالين دورين فريق ديترويت بيستونز للفوز على ممفيس غريزليز 126-110 بعد تسجيله 30 نقطة و13 متابعة، ليعزز بيستونز صدارة القسم الشرقي بفارق خمس مباريات عن بوسطن سيلتيكس.

كما سجل جالين برونسون 29 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ليقود نيويورك نيكس للفوز 101-92 على إنديانا بيسرز، بينما قلب تورونتو رابتورز تأخره المبكر ليهزم فينكس صنز 122-115 بفضل 36 نقطة من براندون إنغرام.

كما فاز هيوستن روكتس بصعوبة 107-105 على نيو أورليانز بليكانز بعد تسجيل كيفن دورانت 32 نقطة، فيما تغلب مينيسوتا تيمبرولفز على غولدن ستيت وريورز 127-117.

وفي بقية النتائج، فاز بورتلاند تريل بليزرز على يوتا جاز 124-114، وتغلب لوس أنجليس كليبرز على شيكاغو بولز 119-108.

Advertisement
نيويورك

بوسطن

إيفان

دوران

دورين

فينكس

كوبر

جيمس

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:12 | 2026-03-14
Lebanon24
11:30 | 2026-03-14
Lebanon24
08:06 | 2026-03-14
Lebanon24
05:00 | 2026-03-14
Lebanon24
02:00 | 2026-03-14
Lebanon24
00:00 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24