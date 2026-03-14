جورج راسل يحقق فوزًا مثيرًا بسباق السبرينت في جائزة الصين الكبرى

فاز راسل (مرسيدس) بسباق السبرينت المثير لمسافة 100 كلم ضمن جائزة الكبرى للفورمولا 1، في أول سباق سريع ضمن حقبة السيارات الجديدة، فيما أصبح زميله كيمي أنتونيلي أصغر سائق ينطلق من المركز الأول في تاريخ البطولة بعد تصدره التجارب الرسمية.

وشهد السباق تبادلاً متكرراً للصدارة ودخول سيارة الأمان في اللفات الأخيرة. وجاء لوكلير من موناكو في المركز الثاني، فيما حل البريطاني لويس هاميلتون ثالثاً ليكمل منصة التتويج، بعد أن كان فائز سباق السبرينت في شنغهاي قبل عام.

وكان أنتونيلي قد أنهى السباق في المركز الثالث قبل أن يُنفذ عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ بسبب حادث سابق، ما جعله يتراجع إلى المركز السابع، قبل أن ينهي السباق خامساً.

وحل لاندو نوريس على متن ماكلارين رابعاً، وزميله أوسكار بياستري سادساً، فيما سجل راسل 8 نقاط مقابل 7 للوكلير و6 لهاميلتون.

وعقب السباق، قال راسل: «كان الأمر ممتعاً للغاية في النهاية، وواجهت معركة قوية مع هاميلتون، الذي يمتلك خبرة 20 عاماً». من جهته، أكد لوكلير رضاه عن أداء فيراري، قائلاً: «من الجيد أن نرى وتيرتنا أقرب لمرسيدس مقارنة بالتجارب التأهيلية».

وبفوزه في التجارب الرسمية، أصبح أنتونيلي (19 عاماً) أصغر سائق ينطلق من المركز الأول في تاريخ الفورمولا 1، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للألماني سيباستيان فيتيل عام 2008.

وأشار رئيس فريق مرسيدس توتو وولف إلى أن الشاب قدّم أداءً مذهلاً رغم صغر سنه، مؤكداً أن ثنائي مرسيدس يهيمن على التجارب في شنغهاي كما حدث في جائزة الافتتاحية للموسم.

وعانى بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن مع سيارة ريد بول، ليحتل المركز الثامن في نهاية أسبوع صعب بالنسبة له.