Advertisement
رياضة
طرد جاكسون يفاقم أزمته مع بايرن
Lebanon 24
15-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى نيكولاس
جاكسون
ضربة جديدة في مسيرته مع
بايرن ميونخ
، بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة
باير ليفركوزن
، السبت، في
الدوري الألماني
، إثر تدخل عنيف في الشوط الأول.
وكان المهاجم
السنغالي
قد انضم إلى
الفريق البافاري
الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار للشراء، لكنه بقي بعيدا عن التشكيلة الأساسية منذ بداية الموسم، ما زاد الشكوك بشأن مستقبله.
ومع غياب
هاري كين
بسبب الإصابة أو الراحة، حصل جاكسون في الفترة الأخيرة على فرصة أكبر للمشاركة، إلا أن طرده سيحرمه من الاستفادة من هذه المساحة، بعدما بات مهددا بالإيقاف.
وبحسب تقارير سابقة، فإن
بايرن
لا ينوي تفعيل بند شراء اللاعب مقابل 65 مليون
يورو
، ما يرجح عودته إلى
تشيلسي
في الصيف المقبل.
وشهدت المباراة أيضا طرد
لويس دياز
، صاحب هدف بايرن في التعادل 1-1، بعد حصوله على إنذار ثان بداعي ادعاء السقوط، ما يزيد من الأزمة الهجومية للفريق في ظل غياب كين وجاكسون ودياز.
Advertisement
الدوري الألماني
الفريق البافاري
باير ليفركوزن
بايرن ميونخ
لويس دياز
هاري كين
ليفركوزن
السنغالي
تابع
Advertisement
