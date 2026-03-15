|
رياضة

طرد جاكسون يفاقم أزمته مع بايرن

Lebanon 24
15-03-2026 | 00:00
طرد جاكسون يفاقم أزمته مع بايرن
تلقى نيكولاس جاكسون ضربة جديدة في مسيرته مع بايرن ميونخ، بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة باير ليفركوزن، السبت، في الدوري الألماني، إثر تدخل عنيف في الشوط الأول.

وكان المهاجم السنغالي قد انضم إلى الفريق البافاري الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار للشراء، لكنه بقي بعيدا عن التشكيلة الأساسية منذ بداية الموسم، ما زاد الشكوك بشأن مستقبله.

ومع غياب هاري كين بسبب الإصابة أو الراحة، حصل جاكسون في الفترة الأخيرة على فرصة أكبر للمشاركة، إلا أن طرده سيحرمه من الاستفادة من هذه المساحة، بعدما بات مهددا بالإيقاف.

وبحسب تقارير سابقة، فإن بايرن لا ينوي تفعيل بند شراء اللاعب مقابل 65 مليون يورو، ما يرجح عودته إلى تشيلسي في الصيف المقبل.

وشهدت المباراة أيضا طرد لويس دياز، صاحب هدف بايرن في التعادل 1-1، بعد حصوله على إنذار ثان بداعي ادعاء السقوط، ما يزيد من الأزمة الهجومية للفريق في ظل غياب كين وجاكسون ودياز.
مواضيع ذات صلة
توقعات بوصول الألمنيوم إلى 3700 دولار للطن مع تفاقم الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: القوى الأجنبية تسعى لتفاقم أزمة الطاقة في كوبا
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة الناشط الحقوقي الأميركيّ الشهير جيسي جاكسون
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: جهود موحدة مع محافظة الجنوب لاحتواء أزمة النزوح
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:44 | 2026-03-15
Lebanon24
17:18 | 2026-03-14
Lebanon24
15:51 | 2026-03-14
Lebanon24
14:53 | 2026-03-14
Lebanon24
13:53 | 2026-03-14
Lebanon24
13:12 | 2026-03-14
