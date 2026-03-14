تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
"انضباط" هنري.. ومزاح مبابي يلفت الأنظار
Lebanon 24
14-03-2026
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطف التفاعل الذي جمع تييري هنري وكيليان مبابي الأنظار على "إنستغرام"، بعدما استعرض النجم الفرنسي المعتزل لياقته البدنية برسالة مقتضبة عن أسلوب حياته القائم على العمل الجاد والطعام الصحي والابتعاد عن السكر.
ونشر هنري، البالغ من العمر 48 عاما، صورتين عقب حصة تدريبية، وأرفقهما بعبارة: "اعمل بجد، وتناول طعاما صحيا، وتجنب السكر"، في مشهد عكس التزامه المستمر بالحفاظ على لياقته.
ولم يفوت مبابي الفرصة للتعليق بروح مازحة، فكتب: "أجل يا عجوز، لقد نلت منك"، في تفاعل أظهر جانبا من العلاقة الودية والاحترام المتبادل بين اثنين من أبرز مهاجمي
فرنسا
.
ورد هنري على تعليق نجم
ريال مدريد
بكلمة واحدة هي "الانضباط"، مرفقا إياها برمز قلب، في رسالة حملت بعدا يتجاوز المزاح إلى التأكيد على أهمية الالتزام في الحفاظ على المستوى البدني.
وأعاد هذا التبادل إلى الواجهة الحديث عن المعايير الاحترافية التي لطالما ارتبطت باسم مبابي، خصوصا بعد تصريحاته السابقة حين دعا زملاءه في
باريس سان جيرمان
إلى "تناول الطعام الجيد والنوم الجيد".
ويواصل هنري، الذي يبقى مصدر إلهام لمبابي، تقديم صورة عن الانضباط الذي رافق مسيرته، في وقت يقترب فيه مهاجم منتخب فرنسا من دخول سجل الهدافين التاريخيين، بعدما رفع رصيده الدولي إلى 55 هدفا، ولم يعد يحتاج سوى إلى 3 أهداف ليصبح الهداف الأول في تاريخ "الديوك". (كووورة)
مواضيع ذات صلة
قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في "مولانا"!
Lebanon 24
قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في "مولانا"!
14/03/2026 22:01:59
14/03/2026 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. خطيب ليدي غاغا يلفت الأنظار
Lebanon 24
بالصورة.. خطيب ليدي غاغا يلفت الأنظار
14/03/2026 22:01:59
14/03/2026 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تُشبهها كثيراً.. "ابنة" سلافة معمار تلفت الأنظار في "سعادة المجنون" تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
تُشبهها كثيراً.. "ابنة" سلافة معمار تلفت الأنظار في "سعادة المجنون" تعرّفوا إليها (صور)
14/03/2026 22:01:59
14/03/2026 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
باميلا الكيك تلفت الأنظار بإطلالة لافتة عبر إنستغرام
Lebanon 24
باميلا الكيك تلفت الأنظار بإطلالة لافتة عبر إنستغرام
14/03/2026 22:01:59
14/03/2026 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
كيف خطفت الحرب الملاعب من اللبنانيين؟
Lebanon 24
كيف خطفت الحرب الملاعب من اللبنانيين؟
15:51 | 2026-03-14
14/03/2026 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما
Lebanon 24
كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما
14:53 | 2026-03-14
14/03/2026 02:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مازا يشارك من البدلاء.. أداء متوسط أمام بايرن
Lebanon 24
مازا يشارك من البدلاء.. أداء متوسط أمام بايرن
13:12 | 2026-03-14
14/03/2026 01:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج راسل يحقق فوزًا مثيرًا بسباق السبرينت في جائزة الصين الكبرى
Lebanon 24
جورج راسل يحقق فوزًا مثيرًا بسباق السبرينت في جائزة الصين الكبرى
11:30 | 2026-03-14
14/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
NBA: موبلي يتألق... وكافاليرز يسحق دالاس
Lebanon 24
NBA: موبلي يتألق... وكافاليرز يسحق دالاس
09:30 | 2026-03-14
14/03/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
16:42 | 2026-03-13
13/03/2026 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
08:36 | 2026-03-14
14/03/2026 08:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
03:00 | 2026-03-14
14/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير عن صواريخ "حزب الله".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
Lebanon 24
آخر تقرير عن صواريخ "حزب الله".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
17:20 | 2026-03-13
13/03/2026 05:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تصرفوا دولاراتكم عشوائيا.. نصائح اقتصادية للبنانيين في وقت الأزمات
Lebanon 24
لا تصرفوا دولاراتكم عشوائيا.. نصائح اقتصادية للبنانيين في وقت الأزمات
03:30 | 2026-03-14
14/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:51 | 2026-03-14
كيف خطفت الحرب الملاعب من اللبنانيين؟
14:53 | 2026-03-14
كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما
13:12 | 2026-03-14
مازا يشارك من البدلاء.. أداء متوسط أمام بايرن
11:30 | 2026-03-14
جورج راسل يحقق فوزًا مثيرًا بسباق السبرينت في جائزة الصين الكبرى
09:30 | 2026-03-14
NBA: موبلي يتألق... وكافاليرز يسحق دالاس
08:06 | 2026-03-14
«كأس آسيا للسيدات»: الصين تفوز على تايوان
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
14/03/2026 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
14/03/2026 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
14/03/2026 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24