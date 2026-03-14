"انضباط" هنري.. ومزاح مبابي يلفت الأنظار

14-03-2026 | 13:53
انضباط هنري.. ومزاح مبابي يلفت الأنظار
انضباط هنري.. ومزاح مبابي يلفت الأنظار photos 0
خطف التفاعل الذي جمع تييري هنري وكيليان مبابي الأنظار على "إنستغرام"، بعدما استعرض النجم الفرنسي المعتزل لياقته البدنية برسالة مقتضبة عن أسلوب حياته القائم على العمل الجاد والطعام الصحي والابتعاد عن السكر.

ونشر هنري، البالغ من العمر 48 عاما، صورتين عقب حصة تدريبية، وأرفقهما بعبارة: "اعمل بجد، وتناول طعاما صحيا، وتجنب السكر"، في مشهد عكس التزامه المستمر بالحفاظ على لياقته.

ولم يفوت مبابي الفرصة للتعليق بروح مازحة، فكتب: "أجل يا عجوز، لقد نلت منك"، في تفاعل أظهر جانبا من العلاقة الودية والاحترام المتبادل بين اثنين من أبرز مهاجمي فرنسا.

ورد هنري على تعليق نجم ريال مدريد بكلمة واحدة هي "الانضباط"، مرفقا إياها برمز قلب، في رسالة حملت بعدا يتجاوز المزاح إلى التأكيد على أهمية الالتزام في الحفاظ على المستوى البدني.

وأعاد هذا التبادل إلى الواجهة الحديث عن المعايير الاحترافية التي لطالما ارتبطت باسم مبابي، خصوصا بعد تصريحاته السابقة حين دعا زملاءه في باريس سان جيرمان إلى "تناول الطعام الجيد والنوم الجيد".

ويواصل هنري، الذي يبقى مصدر إلهام لمبابي، تقديم صورة عن الانضباط الذي رافق مسيرته، في وقت يقترب فيه مهاجم منتخب فرنسا من دخول سجل الهدافين التاريخيين، بعدما رفع رصيده الدولي إلى 55 هدفا، ولم يعد يحتاج سوى إلى 3 أهداف ليصبح الهداف الأول في تاريخ "الديوك". (كووورة)
قمر خلف تلفت الأنظار بأداء هادئ وثقيل في "مولانا"!
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 22:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. خطيب ليدي غاغا يلفت الأنظار
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 22:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تُشبهها كثيراً.. "ابنة" سلافة معمار تلفت الأنظار في "سعادة المجنون" تعرّفوا إليها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 22:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
باميلا الكيك تلفت الأنظار بإطلالة لافتة عبر إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 22:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-03-14
Lebanon24
14:53 | 2026-03-14
Lebanon24
13:12 | 2026-03-14
Lebanon24
11:30 | 2026-03-14
Lebanon24
09:30 | 2026-03-14
Lebanon24
08:06 | 2026-03-14
