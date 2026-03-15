|
|
رياضة

المونديال يقترب.. كيف ذلل درجال عقبات الحرب لتأمين وصول المنتخب العراقي للمكسيك؟

Lebanon 24
15-03-2026 | 02:44
المونديال يقترب.. كيف ذلل درجال عقبات الحرب لتأمين وصول المنتخب العراقي للمكسيك؟
أنهى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، الجدل الدائر حول موعد ومكان مباراة المنتخب العراقي في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026. وأكد درجال أن المباراة أمام الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام ستقام في موعدها المحدد بمدينة مونتيري المكسيكية في 31 آذار الحالي.

وأوضح درجال أن الاتحاد العراقي ظل على تواصل مستمر مع الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لتثبيت الموعد وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة في المنطقة منذ أواخر شباط الماضي.
 
وأشار إلى أن رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو وجّه بتسهيل كافة الإجراءات، بما في ذلك تأشيرات الدخول عبر السفارات المكسيكية، لضمان وصول الوفد العراقي والملاك التدريبي واللاعبين المحترفين في آسيا وأوروبا إلى المكسيك في الوقت المحدد.

وشدد رئيس الاتحاد العراقي على أهمية التركيز الكامل في الأيام الـ 17 المتبقية للاستعداد، وتوفير كافة الظروف التي تساعد "أسود الرافدين" على حسم بطاقة العبور للمونديال وتحقيق حلم الجماهير العراقية بالعودة إلى كأس العالم بعد غياب طويل منذ عام 1986.

