ضربة موجعة لبرشلونة.. غافي يغيب عن مواجهة إشبيلية الحاسمة

استبعد نادي لاعبه الشاب "غافي" من قائمة الفريق التي ستواجه في المباراة المرتقبة، وذلك بعدما أظهرت الفحوصات الطبية الأخيرة تعرضه لإصابة خلال التدريبات الجماعية التي أجراها الفريق.



وفي بيان رسمي صادر عن الجهاز الطبي في النادي الكتالوني، تبيّن أن اللاعب يعاني من "انزعاج عضلي" في ساقه اليمنى، وهو ما دفع الطاقم الفني لاتخاذ قرار احترازي باستبعاده من قائمة المباراة.

وأكد النادي أن غافي سيخضع خلال الأيام المقبلة لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف أخصائيي العلاج الطبيعي، وذلك لضمان عودته بشكل آمن إلى الملاعب وتجنب تفاقم الإصابة التي قد تبعده لفترة أطول في حال إشراكه في المباراة.



يأتي غياب غافي ليشكل تحدياً إضافياً للمدير الفني في هذه المواجهة القوية، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه اللاعب في تنظيم أسلوب لعب الفريق وربط الخطوط في وسط الملعب، مما يضع الفريق أمام ضرورة البحث عن حلول تكتيكية بديلة لتعويض غياب أحد أهم ركائزه الأساسية في هذا اللقاء المصيري.



