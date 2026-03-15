أردا غولر يعلق على هدفه التاريخي في مرمى إلتشي.. وهذا ما قاله

تحدث غولر نجم عن هدفه المذهل الذي سجله في شباك إلتشي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت ضمن منافات .

وقال غولر في تصريحات لموقع " " الرسمي عن هدفه: "أنا سعيد للغاية لقد سجلت هدفا رائعا نظرت لحارس المرمى ورأيته في وضع غير مناسب حاولت وكان الهدف رائعا".



وأضاف: "كنا نشعر بالتعب بعض الشيء لكننا كنا نعلم أنه يجب علينا الفوز بهذه المباراة".



وواصل: "كان من المهم الاعتماد على جميع اللاعبين الشباب تمكنا من تقديم مباراة جيدة بفضل دعمهم وتحقيق الفوز الواضح".

وتابع غولر عن : "علاقتنا جيدة جدا مع المدرب نحن ندعمه في السراء والضراء اليوم بعد الهدف ذهبت للاحتفال معه ومع الجميع".



واختتم عن لقاء : "علينا أن نبذل قصارى جهدنا منذ البداية، وأنا نسعى لتحقيق الفوز حتى نتمكن من تسجيل مزيد من الأهداف". (روسيا اليوم)