تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
ما سبب ابتعاد ميسي عن المشاركة في انتخابات رئاسة برشلونة؟
Lebanon 24
15-03-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية عن السبب الذي دفع النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
إلى الابتعاد عن انتخابات ناديه السابق
برشلونة
والتي تشهد منافسة قوية اليوم الأحد بين
خوان لابورتا
وفيكتور فونت.
وقد كان مارك سيريا المرشح السابق لانتخابات رئاسة برشلونة قد قام بنشر لافتة ضخمة تدعو لعودة الأسطورة الأرجنتينية للبلوغرانا.
وذكرت صحيفة "سبورت"
الإسبانية
أن
ميسي
فضل الابتعاد عن انتخابات رئاسة برشلونة على الرغم من أن العديد من المرشحين كانوا يأملون بأن يتدخل الأرجنتيني ويهتم بوضع النادي الحالي.
ومع ذلك فضل ميسي تجنب الدخول في هذه المناقشات والآراء ولم يلمح أو يعلق أو يقرر أي شيء قد يورطه بأي شكل من الأشكال.
وحاول الكثير التواصل مع ميسي مباشرة أو عبر وسطاء مقربين لكنه استوعب الدرس من الانتخابات السابقة وفضل عدم الإشارة بأي كلمة أو دعم منه حتى لا يتم استغلاله كأداة انتخابية.
ولم ينجح أي مرشح انتخابي بإغراء
ليونيل ميسي
في هذه الحملة
الانتخابية
حيث اختار الأرجنتيني الابتعاد عن هذه التنافسية بين المرشحين الذين اقتصروا على خوان
لابورتا
وفيكتور فونت. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل
Lebanon 24
ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل
15/03/2026 18:49:06
15/03/2026 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
Lebanon 24
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
15/03/2026 18:49:06
15/03/2026 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني: إيران تريد ابتعاد الأصول العسكرية الأميركية عنها من أجل بدء المحادثات
Lebanon 24
مسؤول إيراني: إيران تريد ابتعاد الأصول العسكرية الأميركية عنها من أجل بدء المحادثات
15/03/2026 18:49:06
15/03/2026 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في انتخابات برشلونة.. سيناريو الاسماء الشهيرة يعود
Lebanon 24
في انتخابات برشلونة.. سيناريو الاسماء الشهيرة يعود
15/03/2026 18:49:06
15/03/2026 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرجنتيني ليونيل ميسي
خوان لابورتا
ليونيل ميسي
روسيا اليوم
الانتخابية
الإسبانية
الأرجنتين
يوم الأحد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مدفيديف يفجر مفاجأة كبيرة في أميركا
Lebanon 24
مدفيديف يفجر مفاجأة كبيرة في أميركا
11:54 | 2026-03-15
15/03/2026 11:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أردا غولر يعلق على هدفه التاريخي في مرمى إلتشي.. وهذا ما قاله
Lebanon 24
أردا غولر يعلق على هدفه التاريخي في مرمى إلتشي.. وهذا ما قاله
07:59 | 2026-03-15
15/03/2026 07:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. غافي يغيب عن مواجهة إشبيلية الحاسمة
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. غافي يغيب عن مواجهة إشبيلية الحاسمة
04:52 | 2026-03-15
15/03/2026 04:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المونديال يقترب.. كيف ذلل درجال عقبات الحرب لتأمين وصول المنتخب العراقي للمكسيك؟
Lebanon 24
المونديال يقترب.. كيف ذلل درجال عقبات الحرب لتأمين وصول المنتخب العراقي للمكسيك؟
02:44 | 2026-03-15
15/03/2026 02:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرد جاكسون يفاقم أزمته مع بايرن
Lebanon 24
طرد جاكسون يفاقم أزمته مع بايرن
00:00 | 2026-03-15
15/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
Lebanon 24
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
07:35 | 2026-03-15
15/03/2026 07:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
17:40 | 2026-03-14
14/03/2026 05:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
17:54 | 2026-03-14
14/03/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
14:52 | 2026-03-14
14/03/2026 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
14:18 | 2026-03-14
14/03/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:54 | 2026-03-15
مدفيديف يفجر مفاجأة كبيرة في أميركا
07:59 | 2026-03-15
أردا غولر يعلق على هدفه التاريخي في مرمى إلتشي.. وهذا ما قاله
04:52 | 2026-03-15
ضربة موجعة لبرشلونة.. غافي يغيب عن مواجهة إشبيلية الحاسمة
02:44 | 2026-03-15
المونديال يقترب.. كيف ذلل درجال عقبات الحرب لتأمين وصول المنتخب العراقي للمكسيك؟
00:00 | 2026-03-15
طرد جاكسون يفاقم أزمته مع بايرن
17:18 | 2026-03-14
مشهد غير مسبوق.. مدرب يطرد دكّة البدلاء (فيديو)
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 18:49:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24