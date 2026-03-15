ما سبب ابتعاد ميسي عن المشاركة في انتخابات رئاسة برشلونة؟

كشفت تقارير إعلامية عن السبب الذي دفع النجم إلى الابتعاد عن انتخابات ناديه السابق والتي تشهد منافسة قوية اليوم الأحد بين وفيكتور فونت.

وقد كان مارك سيريا المرشح السابق لانتخابات رئاسة برشلونة قد قام بنشر لافتة ضخمة تدعو لعودة الأسطورة الأرجنتينية للبلوغرانا.



وذكرت صحيفة "سبورت" أن فضل الابتعاد عن انتخابات رئاسة برشلونة على الرغم من أن العديد من المرشحين كانوا يأملون بأن يتدخل الأرجنتيني ويهتم بوضع النادي الحالي.

ومع ذلك فضل ميسي تجنب الدخول في هذه المناقشات والآراء ولم يلمح أو يعلق أو يقرر أي شيء قد يورطه بأي شكل من الأشكال.



وحاول الكثير التواصل مع ميسي مباشرة أو عبر وسطاء مقربين لكنه استوعب الدرس من الانتخابات السابقة وفضل عدم الإشارة بأي كلمة أو دعم منه حتى لا يتم استغلاله كأداة انتخابية.

ولم ينجح أي مرشح انتخابي بإغراء في هذه الحملة حيث اختار الأرجنتيني الابتعاد عن هذه التنافسية بين المرشحين الذين اقتصروا على خوان وفيكتور فونت. (روسيا اليوم)