مدفيديف يفجر مفاجأة كبيرة في أميركا

حقق الروسي مفاجأة كبيرة في الدور قبل النهائي لبطولة إنديان للتنس للماسترز ذات الـ100 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 9 ملايين و400 ألف دولار.

وأطاح اللاعب الروسي المصنف حادي عشر في البطولة، بالمصنف الأول عالميا الإسباني بمجموعتين مقابل لا شيء، بنتيجة: (6-3) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، واستمرت لمدة ساعة واحدة و36 دقيقة فقط.

وضرب دانييل مدفيديف (30 عاما) موعدا في المباراة النهائية للبطولة التي تقام على الملاعب الصلبة، مع النجم المصنف الثاني عالميا، والذي فاز بدوره على الألماني بمجموعتين من دون رد أيضا، بواقع: (6-2) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما فجر الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و22 دقيقة.