برشلونة يكتسح إشبيلية بخماسية ويبتعد بالصدارة

حافظ المتصدر على فارق النقاط الأربع مع ملاحقه ، بعد فوزه العريض بقيادة نجمه البرازيلي رافينيا على ضيفه إشبيلية 5-2 الأحد في المرحلة 28 من .



ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 70 نقطة بفوزه الرابع توالياً في الدوري متقدماً بفارق أربع نقاط عن .

وحسم برشلونة النتيجة في شوطها الأول بفضل رافينيا (9 و21 من ركلتي جزاء) وداني أولمو (38)، قبل أن يوقع رافينيا على الهاتريك (51) ويضيف كانسيلو الخامس، مقابل هدفين عبر أوسو (45+3) والسويسري جبريل سو (90+2).



وانتقم برشلونة لخسارته أمام إشبيلية 1-4 في لقائهما الأخير في أكتوبر الماضي.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد إشبيلية عند 31 نقطة متقدماً بخمس نقاط فقط عن إلتشي صاحب المركز 18 المؤدي إلى الهبوط.