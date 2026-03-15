Najib Mikati
برشلونة يكتسح إشبيلية بخماسية ويبتعد بالصدارة

Lebanon 24
15-03-2026 | 13:04
برشلونة يكتسح إشبيلية بخماسية ويبتعد بالصدارة
حافظ برشلونة المتصدر على فارق النقاط الأربع مع ملاحقه ريال مدريد، بعد فوزه العريض بقيادة نجمه البرازيلي رافينيا على ضيفه إشبيلية 5-2 الأحد في المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 70 نقطة بفوزه الرابع توالياً في الدوري متقدماً بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.
وحسم برشلونة النتيجة في شوطها الأول بفضل رافينيا (9 و21 من ركلتي جزاء) وداني أولمو (38)، قبل أن يوقع رافينيا على الهاتريك (51) ويضيف البرتغالي كانسيلو الخامس، مقابل هدفين عبر أوسو (45+3) والسويسري جبريل سو (90+2).

وانتقم برشلونة لخسارته أمام إشبيلية 1-4 في لقائهما الأخير في أكتوبر الماضي.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد إشبيلية عند 31 نقطة متقدماً بخمس نقاط فقط عن إلتشي صاحب المركز 18 المؤدي إلى الهبوط.
