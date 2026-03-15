رياضة
برشلونة يكتسح إشبيلية بخماسية ويبتعد بالصدارة
Lebanon 24
15-03-2026
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
حافظ
برشلونة
المتصدر على فارق النقاط الأربع مع ملاحقه
ريال مدريد
، بعد فوزه العريض بقيادة نجمه البرازيلي رافينيا على ضيفه إشبيلية 5-2 الأحد في المرحلة 28 من
الدوري الإسباني لكرة القدم
.
ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 70 نقطة بفوزه الرابع توالياً في الدوري متقدماً بفارق أربع نقاط عن
ريال
مدريد
.
وحسم برشلونة النتيجة في شوطها الأول بفضل رافينيا (9 و21 من ركلتي جزاء) وداني أولمو (38)، قبل أن يوقع رافينيا على الهاتريك (51) ويضيف
البرتغالي
كانسيلو الخامس، مقابل هدفين عبر أوسو (45+3) والسويسري جبريل سو (90+2).
وانتقم برشلونة لخسارته أمام إشبيلية 1-4 في لقائهما الأخير في أكتوبر الماضي.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد إشبيلية عند 31 نقطة متقدماً بخمس نقاط فقط عن إلتشي صاحب المركز 18 المؤدي إلى الهبوط.
مواضيع ذات صلة
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة
Lebanon 24
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة
16/03/2026 00:35:52
16/03/2026 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة
Lebanon 24
بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة
16/03/2026 00:35:52
16/03/2026 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب ابتعاد ميسي عن المشاركة في انتخابات رئاسة برشلونة؟
Lebanon 24
ما سبب ابتعاد ميسي عن المشاركة في انتخابات رئاسة برشلونة؟
16/03/2026 00:35:52
16/03/2026 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
Lebanon 24
برشلونة يواجه فياريال لتعزيز موقعه في الصدارة
16/03/2026 00:35:52
16/03/2026 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني لكرة القدم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
لكرة القدم
البرتغالي
كرة القدم
البرازيل
البرتغال
تابع
قد يعجبك أيضاً
في إيطاليا.. أسطورة إنكلترا يبدأ مغامرته التدريبية الأولى
Lebanon 24
في إيطاليا.. أسطورة إنكلترا يبدأ مغامرته التدريبية الأولى
17:00 | 2026-03-15
15/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تمهيداً لـ"الديربي".. ريال مدريد يجهز مبابي أمام سيتي
Lebanon 24
تمهيداً لـ"الديربي".. ريال مدريد يجهز مبابي أمام سيتي
15:47 | 2026-03-15
15/03/2026 03:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفيديف يفجر مفاجأة كبيرة في أميركا
Lebanon 24
مدفيديف يفجر مفاجأة كبيرة في أميركا
11:54 | 2026-03-15
15/03/2026 11:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب ابتعاد ميسي عن المشاركة في انتخابات رئاسة برشلونة؟
Lebanon 24
ما سبب ابتعاد ميسي عن المشاركة في انتخابات رئاسة برشلونة؟
10:08 | 2026-03-15
15/03/2026 10:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أردا غولر يعلق على هدفه التاريخي في مرمى إلتشي.. وهذا ما قاله
Lebanon 24
أردا غولر يعلق على هدفه التاريخي في مرمى إلتشي.. وهذا ما قاله
07:59 | 2026-03-15
15/03/2026 07:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
Lebanon 24
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
07:35 | 2026-03-15
15/03/2026 07:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل نائب يُطلق النار على شخص
Lebanon 24
نجل نائب يُطلق النار على شخص
16:59 | 2026-03-15
15/03/2026 04:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "المُستفيد الأول".. هل يجرؤ أحد على "تقسيم الجيش"؟
Lebanon 24
إسرائيل "المُستفيد الأول".. هل يجرؤ أحد على "تقسيم الجيش"؟
11:00 | 2026-03-15
15/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الهجوم... كيف اغتالت إسرائيل خامنئي في 40 ثانية فقط؟
Lebanon 24
تفاصيل الهجوم... كيف اغتالت إسرائيل خامنئي في 40 ثانية فقط؟
07:03 | 2026-03-15
15/03/2026 07:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـ"كورونا" والسرطان؟
Lebanon 24
دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـ"كورونا" والسرطان؟
07:49 | 2026-03-15
15/03/2026 07:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
17:00 | 2026-03-15
في إيطاليا.. أسطورة إنكلترا يبدأ مغامرته التدريبية الأولى
15:47 | 2026-03-15
تمهيداً لـ"الديربي".. ريال مدريد يجهز مبابي أمام سيتي
11:54 | 2026-03-15
مدفيديف يفجر مفاجأة كبيرة في أميركا
10:08 | 2026-03-15
ما سبب ابتعاد ميسي عن المشاركة في انتخابات رئاسة برشلونة؟
07:59 | 2026-03-15
أردا غولر يعلق على هدفه التاريخي في مرمى إلتشي.. وهذا ما قاله
04:52 | 2026-03-15
ضربة موجعة لبرشلونة.. غافي يغيب عن مواجهة إشبيلية الحاسمة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
16/03/2026 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
16/03/2026 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
16/03/2026 00:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
