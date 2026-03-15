تمهيداً لـ"الديربي".. ريال مدريد يجهز مبابي أمام سيتي

15-03-2026 | 15:47
تمهيداً لـالديربي.. ريال مدريد يجهز مبابي أمام سيتي
عاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لفريقه ريال مدريد الإسباني، الغائب منذ أواخر فبراير بسبب التواء في الركبة اليسرى، إلى التمارين الجماعية الأحد قبل يومين من إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

وكان مدرب الفريق ألفارو أربيلوا قد أعلن في مؤتمر صحافي السبت، مشاركة مبابي الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو عدة نشرها النادي، في الحصة التدريبية بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ غيابه عن مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال في 25 شباط.
وقد يعود أفضل هداف في صفوف الفريق العاصمي، صاحب 38 هدفاً في 33 مباراة في مختلف المسابقات، إلى قائمة الفريق في الرحلة إلى مانشستر، من دون ضمان مشاركته أساسياً، نظراً لتقدم ريال 3-0 ذهاباً.

وبحسب الصحافة الإسبانية، قد يمنح أربيلوا مهاجمه الفرنسي بعض الدقائق تمهيداً للديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل في الدوري.

وفي حال تعافيه الكامل من الإصابة، ينتظر أن يلتحق قائد منتخب فرنسا بالمعسكر الدولي المقبل (23-30 آذار)، والذي يخوض خلاله فريق ديدييه ديشان مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة، قبل أقل من ثلاثة أشهر على مونديال 2026.
