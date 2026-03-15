تمهيداً لـالديربي.. ريال مدريد يجهز مبابي أمام سيتي

عاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لفريقه ، الغائب منذ أواخر فبراير بسبب التواء في الركبة اليسرى، إلى التمارين الجماعية الأحد قبل يومين من إياب ثمن نهائي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.



وكان مدرب الفريق ألفارو أربيلوا قد أعلن في مؤتمر صحافي السبت، مشاركة مبابي الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو عدة نشرها النادي، في الحصة التدريبية بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ غيابه عن مواجهة بنفيكا البرتغالي في في 25 شباط.

وقد يعود أفضل هداف في صفوف الفريق العاصمي، صاحب 38 هدفاً في 33 مباراة في مختلف المسابقات، إلى قائمة الفريق في الرحلة إلى مانشستر، من دون ضمان مشاركته أساسياً، نظراً لتقدم 3-0 ذهاباً.



وبحسب الصحافة ، قد يمنح أربيلوا مهاجمه الفرنسي بعض الدقائق تمهيداً للديربي أمام أتلتيكو الأحد المقبل في الدوري.



وفي حال تعافيه الكامل من الإصابة، ينتظر أن يلتحق قائد منتخب بالمعسكر الدولي المقبل (23-30 آذار)، والذي يخوض خلاله فريق ديدييه ديشان مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا في ، قبل أقل من ثلاثة أشهر على مونديال 2026.