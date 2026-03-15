في إيطاليا.. أسطورة إنكلترا يبدأ مغامرته التدريبية الأولى

تشيزينا، المنافس في الدرجة الثانية ، ، تعيين آشلي كول مدرباً للفريق، حيث يخوض نجم وتشيلسي وأرسنال السابق أولى تجاربه التدريبية على مستوى الفريق الأول.



وأوضح تشيزينا أن عقد كول سيمتد حتى نهاية الموسم "مع خيار التجديد عند استيفاء شروط معينة".



وأضاف النادي: يسر أسرة نادي تشيزينا بأكملها الترحيب بالمدرب آشلي كول كمدرب رئيسي للفريق الأول، ونرحب به وبطاقمه التدريبي ترحيباً حاراً، متمنين لهم كل التوفيق في هذه التجربة الجديدة.

يذكر أن كول، الذي فاز كلاعب بثلاثة ألقاب في مع وتشيلسي، بالإضافة إلى لقب عام 2012، سبق له العمل كمساعد مدرب في وبرمنغهام سيتي، وكذلك مع منتخب تحت 21 عاماً والمنتخب الأول.



وصل اللاعب البالغ من العمر 45 عاماً إلى تشيزينا بعد إقالة ميشيل ميغاني يوم السبت، الذي رحل بعد سلسلة من سبع مباريات دون فوز، مما عرض مكان الفريق في تصفيات دوري الدرجة الثانية للخطر.