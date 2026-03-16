الترجي يحسم الذهاب.. ويهزم الأهلي بهدف توجاي

خطا الترجي خطوة مهمة نحو نصف نهائي أبطال إفريقيا بعدما فاز على ضيفه 1-0، الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي.



وسجل المدافع توجاي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 73، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب العقربي في رادس.



ويتجدد الموعد بين الفريقين في مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.

