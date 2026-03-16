تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

عشية مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يتلقى أخبارا سارة

Lebanon 24
16-03-2026 | 09:27
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استعاد ريال مدريد جزءا مهما من أوراقه الهجومية عشية مواجهة مانشستر سيتي الفاصلة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى قائمة الفريق.
 
ولم يلعب المهاجم الفرنسي منذ 21 شباط الماضي بسبب مشكلة في الركبة، حيث غاب عن خمس مباريات في كافة المسابقات، بما في ذلك الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجه مانشستر سيتي والتي ضمت 26 لاعبا، حاملة بشرى مزدوجة بعودة جود بلينغهام أيضا، الذي غاب عن المنافسات منذ الأول من شباط الماضي بسبب إصابة في الفخذ.
 
ويتوقع أن يكشف المدير الفني لريال مدريد ألفارو أربيلوا خلال مؤتمره الصحفي الذي سيعقده في وقت لاحق اليوم الاثنين، عن مصير مشاركة مبابي وبلينغهام في مواجهة مانشستر سيتي غدا الثلاثاء، سواء كأساسيين أو ضمن البدائل.

ويتمتع ريال مدريد بأفضلية كبيرة تؤهله لبلوغ ربع النهائي، حيث يكفي الفريق الملكي تحقيق التعادل لضمان بطاقة العبور، كما أن حتى الهزيمة بنتيجة ضيقة بفارق هدفين لا تكفي مانشستر سيتي لتعويض فجوة الذهاب. (روسيا اليوم) 
دوري أبطال أوروبا

الفريق الملكي

كيليان مبابي

مانشستر سيتي

المدير الفني

روسيا اليوم

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24