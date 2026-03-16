رياضة
عشية مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يتلقى أخبارا سارة
Lebanon 24
16-03-2026
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعاد
ريال مدريد
جزءا مهما من أوراقه الهجومية عشية مواجهة
مانشستر سيتي
الفاصلة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال
أوروبا
، حيث عاد النجم الفرنسي
كيليان مبابي
إلى قائمة الفريق.
ولم يلعب المهاجم الفرنسي منذ 21 شباط الماضي بسبب مشكلة في الركبة، حيث غاب عن خمس مباريات في كافة المسابقات، بما في ذلك الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على
مانشستر
سيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.
وجاءت قائمة
ريال
مدريد
لمواجه مانشستر سيتي والتي ضمت 26 لاعبا، حاملة بشرى مزدوجة بعودة جود بلينغهام أيضا، الذي غاب عن المنافسات منذ الأول من شباط الماضي بسبب إصابة في الفخذ.
ويتوقع أن يكشف
المدير الفني
لريال مدريد ألفارو أربيلوا خلال مؤتمره الصحفي الذي سيعقده في وقت لاحق اليوم الاثنين، عن مصير مشاركة مبابي وبلينغهام في مواجهة مانشستر سيتي غدا الثلاثاء، سواء كأساسيين أو ضمن البدائل.
ويتمتع ريال مدريد بأفضلية كبيرة تؤهله لبلوغ ربع النهائي، حيث يكفي
الفريق الملكي
تحقيق التعادل لضمان بطاقة العبور، كما أن حتى الهزيمة بنتيجة ضيقة بفارق هدفين لا تكفي مانشستر سيتي لتعويض فجوة الذهاب. (روسيا اليوم)
