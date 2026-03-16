مسؤول آسيوي بارز: إيران ستشارك في مونديال 2026

قال مسؤول بارز في ، الإثنين، إن المنتخب سيشارك في لكرة القدم 2026 الذي سينظم في حزيران في وكندا والمكسيك.





وأوضح للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويندسور جون، في في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث يقع مقر الاتحاد، أن " عضو لدينا ونريد أن يلعبوا. وبحسب ما نعرف فإن إيران ستشارك في كأس العالم".



وأضاف: "إنها لحظة عاطفية للغاية، والجميع يقول الكثير من الأمور. في نهاية المطاف، فإن الإيراني هو من يجب أن يقرر ما إذا كانوا سيلعبون أم لا، وحتى اليوم أخبرنا الاتحاد أنه سيتجه إلى كأس العالم"، وفق ما نقلته شبكة "إي إس بي إن". (سكاي نيوز عربية)

Advertisement