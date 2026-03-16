لاعب شهير يكشف المبلغ الذي تقاضاه للظهور في "رامز ليفل الوحش"!

كشفت مصادر عن المبلغ الذي تقاضاه محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، مقابل ظهوره في برنامج "رامز ليفل الوحش".

وظهر بنتايج مع الممثل المصري رامز جلال في حلقة الاثنين من البرنامج، الذي يُعرض يوميًا على قناة "إم بي سي مصر" خلال شهر .

ويستضيف رامز جلال في برنامجه مجموعة من نجوم والعربية، بعد أن استضاف سابقًا كل من أحمد مصطفى زيزو ومروان عطية وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي المصري، وصالح أبو الشامات نجم الأهلي السعودي.

وخلال الحلقة، تسبب بنتايج بإحراج رامز جلال بعدما رفض الإجابة على سؤال حول أفضل لاعب في مصر، عند المفاضلة بين إمام عاشور وأحمد زيزو لاعبي الأهلي، حيث امتنع عن اختيار أحدهما.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب أن محمود بنتايج تقاضى 35 ألف دولار مقابل موافقته على الظهور في البرنامج. (آرم نيوز)