عرض سعودي ضخم قد يقود نجم إنتر ميلان إلى مغادرة الدوري الإيطالي

تتزايد التكهنات حول مستقبل ماركوس تورام، نجم ، وسط حديث عن احتمال انتقاله إلى للمحترفين.

ويعيش تورام فترة صعبة مع الفريق ، إذ يواجه انتقادات واسعة من جماهير إنتر عبر منصات التواصل، بسبب تراجع مستواه وأدائه الأخير.



ولا سيما بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة أتالانتا السبت الماضي، والتي لم تمر مرور الكرام لدى الجمهور. كما أشارت التقارير إلى أنه لم يترك أي بصمة في آخر خمس مباريات بالدوري الإيطالي، ما أثار استياء بعض المشجعين.

عرض ضخم

ذكرت صحيفة Tuttosport أن اللاعب البالغ 28 عامًا تلقى عرضًا كبيرًا من الدوري السعودي، وأن بعض التقارير تشير إلى أن التفاصيل الأولية للعرض وصلت بالفعل تمهيدًا لإتمام الصفقة.



وأضافت الصحيفة أن إدارة إنتر ميلان قد تكون مستعدة للتفاوض، إلا أن العقد الحالي لتورام ممتد حتى 30 حزيران 2028 ويشمل شرطًا جزائيًا بقيمة 85 مليون ، ما يجعل دفع المبلغ بالكامل أمرًا صعبًا لأي نادي.

من المتوقع أن يكون الدوري السعودي الوجهة المحتملة الأخيرة لمسيرة تورام، بعد العروض الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا.



وقد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى إنتر ميلان في صيف 2023 بصفقة انتقال حر قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وخلال فترة وجوده مع الفريق، خاض تورام 131 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 45 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة. (آرم نيوز)