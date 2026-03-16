تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

عرض سعودي ضخم قد يقود نجم إنتر ميلان إلى مغادرة الدوري الإيطالي

Lebanon 24
16-03-2026 | 16:35
A-
A+
عرض سعودي ضخم قد يقود نجم إنتر ميلان إلى مغادرة الدوري الإيطالي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتزايد التكهنات حول مستقبل ماركوس تورام، نجم إنتر ميلان، وسط حديث عن احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويعيش تورام فترة صعبة مع الفريق الإيطالي، إذ يواجه انتقادات واسعة من جماهير إنتر عبر منصات التواصل، بسبب تراجع مستواه وأدائه الأخير.

ولا سيما بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة أتالانتا السبت الماضي، والتي لم تمر مرور الكرام لدى الجمهور. كما أشارت التقارير إلى أنه لم يترك أي بصمة في آخر خمس مباريات بالدوري الإيطالي، ما أثار استياء بعض المشجعين.

عرض سعودي ضخم

ذكرت صحيفة Tuttosport أن اللاعب البالغ 28 عامًا تلقى عرضًا كبيرًا من الدوري السعودي، وأن بعض التقارير تشير إلى أن التفاصيل الأولية للعرض وصلت بالفعل تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة إنتر ميلان قد تكون مستعدة للتفاوض، إلا أن العقد الحالي لتورام ممتد حتى 30 حزيران 2028 ويشمل شرطًا جزائيًا بقيمة 85 مليون يورو، ما يجعل دفع المبلغ بالكامل أمرًا صعبًا لأي نادي.

من المتوقع أن يكون الدوري السعودي الوجهة المحتملة الأخيرة لمسيرة تورام، بعد العروض الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا.

وقد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى إنتر ميلان في صيف 2023 بصفقة انتقال حر قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وخلال فترة وجوده مع الفريق، خاض تورام 131 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 45 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة. (آرم نيوز)

 
 
Advertisement
نابولي يضيق الخناق على ميلان بفوزه على تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 03:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في الدوري الإيطالي.. ميلان ينجو من فخ كومو
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 03:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتر ميلان يهزم ليتشي بهدفين ويوسع الفارق مع ميلان
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 03:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 03:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24

Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-03-16
Lebanon24
11:17 | 2026-03-16
Lebanon24
09:27 | 2026-03-16
Lebanon24
04:53 | 2026-03-16
Lebanon24
03:46 | 2026-03-16
Lebanon24
00:49 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24