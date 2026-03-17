غيابات مدوية في قائمة "أسود الرافدين".. هل يكرر العراق إنجاز الـ 86؟

أعلن المدرب غراهام أرنولد القائمة النهائية للمنتخب المكونة من ستة وعشرين لاعباً لخوض الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026. وشهدت القائمة غياباً بارزاً لقائد الفريق الحارس جلال حسن لعدم الجاهزية، والمدافع أحمد يحيى للإصابة، مع استبعاد أسماء أخرى كبشار رسن وأمجد عطوان وأسامة رشيد.



وضمت التشكيلة في حراسة المرمى كميل سعدي وأحمد باسل وفهد طالب، بينما شمل ريبين سولاقا ومناف يونس وزيد تحسين وحسين علي وميرخاس دوسكي. وفي الوسط برز إقبال وأمير العماري ويوسف الأمين وإبراهيم بايش، فيما قاد الهجوم أيمن حسين ومهند علي وعلي جاسم وعلي الحمادي.



وتغادر البعثة نهاية الأسبوع إلى مدينة مونتيري المكسيكية، حيث يواجه في 31 من آذار الفائز من لقاء وسورينام، سعياً لتكرار إنجاز عام 1986 وحجز بطاقة العبور إلى النهائيات العالمية.

Advertisement