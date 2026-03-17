رياضة

"الفيفا" يحسم الجدل.. هل تُنقل مباريات إيران من أميركا إلى المكسيك؟

Lebanon 24
17-03-2026 | 10:26
أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل المثار حول مكان إقامة مباريات المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً التزامه بجدول البطولة المقرر سلفاً في الولايات المتحدة، ورافضاً ضمنياً المقترحات التي طالبت بنقل المواجهات إلى الأراضي المكسيكية.

وكانت طهران قد درست، عبر تصريحات لوزير الرياضة أحمد دنيامالي وسفيرها في المكسيك، إمكانية نقل مباريات "تيم ملي" من المدن الأميركية (لوس أنجلوس وسياتل) إلى المكسيك، وذلك بسبب المخاوف الأمنية والصعوبات اللوجستية المتعلقة بالتأشيرات، في ظل التوترات العسكرية الراهنة مع واشنطن.

يأتي قرار الفيفا ليعيد التأكيد على استقرار برنامج المجموعات، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني كلاً من بلجيكا ونيوزيلندا ومصر ضمن الدور الأول. وفي المقابل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثار تساؤلات حول "مناسبة" وجود المنتخب الإيراني في أمريكا لدواعٍ أمنية، بينما شددت طهران على أن القرارات الفنية والتنظيمية للبطولة تقع حصراً تحت سلطة الاتحاد الدولي.

بهذا الإعلان، تتبدد احتمالات الانسحاب التي لوحت بها بعض الأطراف الإيرانية سابقاً، مع استمرار التحضيرات لمشاركة "أسود فارس" في النسخة الموسعة التي تستضيفها أميركا الشمالية الصيف المقبل.
