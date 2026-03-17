"الفيفا" يحسم الجدل.. هل تُنقل مباريات إيران من أميركا إلى المكسيك؟

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل المثار حول مكان إقامة مباريات المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً التزامه بجدول البطولة المقرر سلفاً في ، ورافضاً ضمنياً المقترحات التي طالبت بنقل المواجهات إلى الأراضي المكسيكية.



وكانت قد درست، عبر تصريحات لوزير الرياضة أحمد دنيامالي وسفيرها في المكسيك، إمكانية نقل مباريات "تيم ملي" من المدن الأميركية (لوس أنجلوس وسياتل) إلى المكسيك، وذلك بسبب المخاوف الأمنية والصعوبات اللوجستية المتعلقة بالتأشيرات، في ظل التوترات العسكرية الراهنة مع .



يأتي قرار الفيفا ليعيد التأكيد على استقرار برنامج المجموعات، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني كلاً من بلجيكا ونيوزيلندا ومصر ضمن الدور الأول. وفي المقابل، كان الرئيس الأميركي قد أثار تساؤلات حول "مناسبة" وجود المنتخب الإيراني في أمريكا لدواعٍ أمنية، بينما شددت طهران على أن القرارات الفنية والتنظيمية للبطولة تقع حصراً تحت سلطة الاتحاد الدولي.



بهذا الإعلان، تتبدد احتمالات الانسحاب التي لوحت بها بعض الأطراف سابقاً، مع استمرار التحضيرات لمشاركة "أسود فارس" في النسخة الموسعة التي تستضيفها أميركا الشمالية الصيف المقبل.

