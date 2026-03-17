تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
"الفيفا" يحسم الجدل.. هل تُنقل مباريات إيران من أميركا إلى المكسيك؟
Lebanon 24
17-03-2026
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل المثار حول مكان إقامة مباريات المنتخب
الإيراني
في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً التزامه بجدول البطولة المقرر سلفاً في
الولايات المتحدة
، ورافضاً ضمنياً المقترحات التي طالبت بنقل المواجهات إلى الأراضي المكسيكية.
وكانت
طهران
قد درست، عبر تصريحات لوزير الرياضة أحمد دنيامالي وسفيرها في المكسيك، إمكانية نقل مباريات "تيم ملي" من المدن الأميركية (لوس أنجلوس وسياتل) إلى المكسيك، وذلك بسبب المخاوف الأمنية والصعوبات اللوجستية المتعلقة بالتأشيرات، في ظل التوترات العسكرية الراهنة مع
واشنطن
.
يأتي قرار الفيفا ليعيد التأكيد على استقرار برنامج المجموعات، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني كلاً من بلجيكا ونيوزيلندا ومصر ضمن الدور الأول. وفي المقابل، كان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد أثار تساؤلات حول "مناسبة" وجود المنتخب الإيراني في أمريكا لدواعٍ أمنية، بينما شددت طهران على أن القرارات الفنية والتنظيمية للبطولة تقع حصراً تحت سلطة الاتحاد الدولي.
بهذا الإعلان، تتبدد احتمالات الانسحاب التي لوحت بها بعض الأطراف
الإيرانية
سابقاً، مع استمرار التحضيرات لمشاركة "أسود فارس" في النسخة الموسعة التي تستضيفها أميركا الشمالية الصيف المقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم يحسم الجدل: "حزب الله" لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران
Lebanon 24
قاسم يحسم الجدل: "حزب الله" لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران
17/03/2026 20:19:26
17/03/2026 20:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
17/03/2026 20:19:26
17/03/2026 20:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رداً على "المشككين".. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026
Lebanon 24
رداً على "المشككين".. رئيسة المكسيك تحسم الجدل حول أمن مونديال 2026
17/03/2026 20:19:26
17/03/2026 20:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحسم الجدل... هل من علاقة بين لقاحات "كورونا" وانخفاض معدّل الإنجاب؟
Lebanon 24
دراسة تحسم الجدل... هل من علاقة بين لقاحات "كورونا" وانخفاض معدّل الإنجاب؟
17/03/2026 20:19:26
17/03/2026 20:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإيرانية
الإيراني
الشمالي
دونالد
واشنطن
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعافي أوربيغ يفتح الطريق أمام مشاركته ضد أتالانتا
Lebanon 24
تعافي أوربيغ يفتح الطريق أمام مشاركته ضد أتالانتا
14:15 | 2026-03-17
17/03/2026 02:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد بشأن مباريات "كرة السلة اللبنانية"
Lebanon 24
قرار جديد بشأن مباريات "كرة السلة اللبنانية"
13:34 | 2026-03-17
17/03/2026 01:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غيابات مدوية في قائمة "أسود الرافدين".. هل يكرر العراق إنجاز الـ 86؟
Lebanon 24
غيابات مدوية في قائمة "أسود الرافدين".. هل يكرر العراق إنجاز الـ 86؟
09:49 | 2026-03-17
17/03/2026 09:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لقلب الطاولة على ريال مدريد.. مانشستر سيتي يبحث عن معجزة
Lebanon 24
لقلب الطاولة على ريال مدريد.. مانشستر سيتي يبحث عن معجزة
05:17 | 2026-03-17
17/03/2026 05:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة جديدة لتمبكتي تُقلق الهلال قبل مواجهة الحسم
Lebanon 24
إصابة جديدة لتمبكتي تُقلق الهلال قبل مواجهة الحسم
01:40 | 2026-03-17
17/03/2026 01:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
05:13 | 2026-03-17
17/03/2026 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
06:07 | 2026-03-17
17/03/2026 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة من زمن نصرالله.. "حزب الله" يستخدمها الآن
Lebanon 24
خطة من زمن نصرالله.. "حزب الله" يستخدمها الآن
14:20 | 2026-03-16
16/03/2026 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
17/03/2026 08:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة عائلة لبنانية قتلتها إسرائيل.. الغارة حصلت وقت الإفطار!
Lebanon 24
قصة عائلة لبنانية قتلتها إسرائيل.. الغارة حصلت وقت الإفطار!
17:00 | 2026-03-16
16/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:15 | 2026-03-17
تعافي أوربيغ يفتح الطريق أمام مشاركته ضد أتالانتا
13:34 | 2026-03-17
قرار جديد بشأن مباريات "كرة السلة اللبنانية"
09:49 | 2026-03-17
غيابات مدوية في قائمة "أسود الرافدين".. هل يكرر العراق إنجاز الـ 86؟
05:17 | 2026-03-17
لقلب الطاولة على ريال مدريد.. مانشستر سيتي يبحث عن معجزة
01:40 | 2026-03-17
إصابة جديدة لتمبكتي تُقلق الهلال قبل مواجهة الحسم
00:00 | 2026-03-17
هكذا رد بايرن ميونخ على العرض لريال مدريد بشأن مايكل أوليس!
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
17/03/2026 20:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
17/03/2026 20:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
17/03/2026 20:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24