|
تعافي أوربيغ يفتح الطريق أمام مشاركته ضد أتالانتا

Lebanon 24
17-03-2026 | 14:15
تعافي أوربيغ يفتح الطريق أمام مشاركته ضد أتالانتا
يتعافى يوناس أوربيغ من إصابة بارتجاج في المخ، ويُتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة مع فريقه في مباراة الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد أتالانتا يوم الأربعاء.

وعاد أوربيغ للتدريبات، وأكد المدرب البلجيكي فينسن كومباني خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء: «إذا سار كل شيء كما نتوقع، فإن أوربيغ سيبدأ في حراسة المرمى، وإذا لم يكن جاهزاً، فالقرار سيكون طبياً وسنجد حلاً آخر».

وكان أوربيغ قد تعرّض لارتجاج في المخ قبل نهاية مباراة الذهاب التي فاز فيها بايرن 6-1 على أتالانتا الأسبوع الماضي، في حين أصيب الحارس الثالث، سفين أولريتش، بتمزق في عضلة الفخذ خلال مباراة التعادل 1-1 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

وفي حال عدم جاهزية أوربيغ، قد يشارك الحارس الشاب ليونارد بريسكوت (16 عاماً) من الفريق الرديف، وأكد كومباني أنه «هادئ تماماً» وسيحظى بالدعم الكامل من الفريق، مشدداً على أن أي لاعب شاب لن يُمنح دوراً قيادياً بمفرده، مع الثقة الكاملة بلاعبي الفريق المميزين.

كما عاد الحارس المخضرم مانويل نوير (39 عاماً) للتدريبات بعد إصابة في عضلة الساق، لكنه لن يكون خياراً متاحاً لمباراة أتالانتا.

