إيدي هاو يحذر من صعوبة لقاء برشلونة

حذر إيدي هاو من صعوبة مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال على ملعب بعد التعادل 1-1 في ذهاب المواجهة على ملعب بارك، مؤكداً أن اللقاء سيكون تحدياً كبيراً لفريقه.

وأوضح هاو في المؤتمر الصحافي الذي عقد الثلاثاء على ملعب كامب نو أن اللاعب الشاب لويس ميلي سيغيب عن المباراة، وسيغيب أيضاً عن «تاين وير» ضد سندرلاند يوم الأحد المقبل، متوقعاً عودته للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي.

وفيما يتعلق بجاهزية ، أشار هاو إلى أن الحصة التدريبية اليوم ستكون الفرصة الأولى لتقييم حالته البدنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته، معبراً عن أمله في أن يكون اللاعب جاهزاً للقاء.

وشدد المدرب على تونالي، مؤكداً أنه يضع مصلحة الفريق أولاً ويعمل من أجل النادي، مطالباً بتجاهل الضجيج حوله والتركيز على جهوده وانضباطه الكامل.

وبالنسبة لتأثير نتيجة المباراة على مستقبل النادي، أكد هاو أن التركيز يجب أن يكون على الأداء في اللحظة الراهنة، وليس على النتائج النهائية أو تداعياتها المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.