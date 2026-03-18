سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال.. والأخير يدرس التصعيد

كشف الاتحاد أنه يدرس على قرار بسحب لقب كأس أمم 2025 من منتخب السنغال واعتباره خاسراً أمام 0-3 في النهائي.



وجاء القرار بعد قبول استئناف الاتحاد ، على خلفية ما اعتُبر مخالفة من السنغال لنظام البطولة إثر التهديد بالانسحاب قبل التراجع واستكمال المباراة.



وبحسب المعطيات، يملك الاتحاد السنغالي مهلة 10 أيام للتوجه إلى ، بعدما كان المنتخب قد انسحب لمدة 14 دقيقة في النهائي قبل أن يعود ويحسم اللقاء 1-0 في الأشواط الإضافية.

