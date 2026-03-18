لقب "أمم أفريقيا" للمغرب.. وكاراغر يهاجم القرار بعنف

أثار قرار منح لقب كأس أمم 2025 إلى موجة غضب لدى ، الذي هاجم ما حصل واعتبره دليلاً جديداً على رأيه السابق بشأن البطولة.



وجاء القرار بعدما اعتبرت في "الكاف" منتخب السنغال خاسراً أمام المغرب 0-3 في النهائي، عقب قبول على خلفية انسحاب السنغال من المباراة قبل أن يتراجع.



وعلّق كاراغر بغضب على القرار، معتبراً أن ما حصل لا يمكن أن يمر في بطولات كبرى أخرى، ومجدداً قوله إن كأس أمم أفريقيا ليست بطولة كبرى، وهو موقف كان قد أثار بسببه جدلاً واسعاً قبل انطلاق البطولة.



وزاد الجدل لأن القرار شكّل سابقة، إذ لم يسبق سحب لقب من أي منتخب في تاريخ المسابقة. (العين)

