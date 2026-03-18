رياضة

لقب "أمم أفريقيا" للمغرب.. وكاراغر يهاجم القرار بعنف

Lebanon 24
18-03-2026 | 03:25
لقب أمم أفريقيا للمغرب.. وكاراغر يهاجم القرار بعنف
أثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 إلى المغرب موجة غضب لدى جيمي كاراغر، الذي هاجم ما حصل واعتبره دليلاً جديداً على رأيه السابق بشأن البطولة.

وجاء القرار بعدما اعتبرت لجنة الاستئناف في "الكاف" منتخب السنغال خاسراً أمام المغرب 0-3 في النهائي، عقب قبول الاستئناف المغربي على خلفية انسحاب السنغال من المباراة قبل أن يتراجع.

وعلّق كاراغر بغضب على القرار، معتبراً أن ما حصل لا يمكن أن يمر في بطولات كبرى أخرى، ومجدداً قوله إن كأس أمم أفريقيا ليست بطولة كبرى، وهو موقف كان قد أثار بسببه جدلاً واسعاً قبل انطلاق البطولة.

وزاد الجدل لأن القرار شكّل سابقة، إذ لم يسبق سحب لقب من أي منتخب في تاريخ المسابقة. (العين)
