تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
صلاح أمام موعد تاريخي.. إنجازان يقتربان
Lebanon 24
18-03-2026
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
يترقب
محمد صلاح
كتابة صفحة جديدة في تاريخ
ليفربول
عندما يواجه غالاتاسراي الأربعاء في إياب ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا
.
وفي حال مشاركته، سيعادل النجم المصري رقم سامي هيبيا بوصوله إلى 94 مباراة أوروبية مع ليفربول، ليتقدم إلى المركز الثالث في تاريخ النادي من حيث عدد المشاركات القارية.
كما يحتاج صلاح إلى هدف واحد ليصبح أول لاعب إفريقي يبلغ 50 هدفاً في
دوري
أبطال
أوروبا
.
ويخوض صلاح موسمه التاسع مع ليفربول منذ انضمامه من
روما
في صيف 2017، وقد سجل 254 هدفاً وصنع 118 خلال 434 مباراة في مختلف المسابقات.
وتوج مع الفريق بـ9 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، السوبر
الأوروبي
،
كأس العالم للأندية
،
الدوري الإنكليزي
موسم 2019-2020، كأس رابطة المحترفين مرتين، كأس الاتحاد الإنكليزي، الدرع الخيرية في 2022، وأخيراً الدوري الإنجليزي 2024-2025.
Advertisement
محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي مع ليفربول
كأس العالم للأندية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي
كأس العالم
محمد صلاح
الأوروبي
ليفربول
إنكليزي
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24