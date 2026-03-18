صلاح أمام موعد تاريخي.. إنجازان يقتربان

يترقب كتابة صفحة جديدة في تاريخ عندما يواجه غالاتاسراي الأربعاء في إياب ثمن نهائي .



وفي حال مشاركته، سيعادل النجم المصري رقم سامي هيبيا بوصوله إلى 94 مباراة أوروبية مع ليفربول، ليتقدم إلى المركز الثالث في تاريخ النادي من حيث عدد المشاركات القارية.



كما يحتاج صلاح إلى هدف واحد ليصبح أول لاعب إفريقي يبلغ 50 هدفاً في أبطال .



ويخوض صلاح موسمه التاسع مع ليفربول منذ انضمامه من في صيف 2017، وقد سجل 254 هدفاً وصنع 118 خلال 434 مباراة في مختلف المسابقات.



وتوج مع الفريق بـ9 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، السوبر ، ، موسم 2019-2020، كأس رابطة المحترفين مرتين، كأس الاتحاد الإنكليزي، الدرع الخيرية في 2022، وأخيراً الدوري الإنجليزي 2024-2025.

Advertisement