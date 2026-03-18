أربيلوا يشيد بلاعبيه

أكد ألفارو أربيلوا مدرب أن التأهل إلى ربع نهائي بعد الفوز على 2-1 يعود بالدرجة الأولى إلى أداء لاعبيه وفهمهم لما كان مطلوباً منهم داخل الملعب.



وقال إن سيتعامل مع أي منافس مقبل بالذهنية نفسها، معتبراً أن التتويج يفرض هزم أفضل الفرق، مشيراً إلى أن سيتي بدأ المباراة كما كان متوقعاً عبر ضغط عالٍ صعّب المهمة، قبل أن تتبدل الأمور بعد ركلة الجزاء.



ورأى أن إيقاع الشوط الثاني كان أخف، رغم حديثه مع اللاعبين بين الشوطين عن ضرورة اللعب من أجل الفوز والاستحواذ وتسجيل الأهداف، لافتاً إلى أن الأهم هو تعلم كيفية الانتصار في كل مباراة عبر الالتزام والتضحية والمهارة والعمل الجماعي.



وأشاد ببراهيم دياز، معتبراً أنه قدم مباراتين رائعتين ونجح في تعويض الفراغ الذي خلفه غياب مبابي، وساهم دفاعياً وهجومياً.



كما أوضح أن استبدال كورتوا كان إجراءً احترازياً بعد شعوره بانزعاج بسيط، معرباً عن أمله في جاهزيته لمباراة الأحد.



وشدد أربيلوا على أن الفريق لم يتغير كثيراً عن الشهرين الماضيين، بل يواصل العمل من أجل منح اللاعبين مزيداً من الراحة والانسجام، مؤكداً أن المجموعة الحالية، رغم الغيابات، ظهرت بروح عائلية وكانت رائعة.



وأضاف أن مواجهة ، إذا حصلت، ستكون صعبة جداً نظراً لقوة الفريق الألماني، مؤكداً أن الاستعداد لها سيأتي في وقتها، وختم بالإشادة باللاعبين الشبان، مشيراً إلى أن هاوسن وجولر احتفظا بالكرة جيداً ويواصلان التطور واكتساب الخبرة.

