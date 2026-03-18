مرموش الأفضل في السيتي.. رغم الخروج الأوروبي

لم يتمكن عمر مرموش من التسجيل أمام في المباراة التي خسرها 1-2 وودع بعدها ، لكن تقييمه في الصحف جاء الأفضل بين لاعبي فريقه بمتوسط 6.6 من 10.



وشارك المهاجم المصري بديلاً في لقاء إياب ثمن النهائي على ملعب الاتحاد، فيما تباينت درجاته بين 5 و6 و7.



ورغم ذلك، كان خوسانوف الأعلى تقييماً بين لاعبي سيتي بمتوسط بلغ 7.8، بينما خرج الفريق من المسابقة بعد خسارته 5-1 في مجموع المباراتين.



وكان مرموش انضم إلى سيتي في كانون الثاني الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق، مسجلاً 14 هدفاً وصانعاً 6 أهداف.

