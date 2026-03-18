في يوم الأب.. رسالة وفاء من أرملة ديوغو غوتا

جسدت روت كاردوسو أرملة النجم الراحل معاني الوفاء بعد مشاركتها المؤثرة في سباق " " الذي أقيم في مدينة بورتو .

خطفت كاردوسو الأنظار بارتدائها القميص رقم 20 وهو الرقم التاريخي الذي ارتبط بمسيرة غوتا الكروية لا سيما في قلعة " " حيث خاضت السباق في "بارك دي سيتادي" وسط أجواء عاطفية استحضرت فيها روح زوجها الراحل.



ونشرت كاردوسو صورا لمشاركتها عبر حساباتها الرسمية مرفقة بعبارة "20+∞" في إشارة رمزية إلى تخليد ذكرى غوتا التي لا تنتهي.

ولم تكن هذه المشاركة مجرد نشاط بل تحولت إلى تظاهرة إنسانية لاقت تفاعلا واسعا حيث اعتبرها المتابعون رسالة حب عائلية في مناسبة "يوم الأب". (روسيا اليوم)