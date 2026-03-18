رياضة
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
Lebanon 24
18-03-2026
|
11:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الأرجنتيني
لكرة القدم
اليوم الأربعاء، خوض منتخبه الأول مباراة ودية مع غواتيمالا عوضا عن المواجهة الملغاة مع إسبانيا بقرار من
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم "يويفا".
وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا، بطل
أوروبا
، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، يوم 27 آذار الجاري في قطر بنهائي كأس فايناليسما، لكن بسبب الحرب الدائرة في
الشرق الأوسط
، قرر "اليويفا" الأحد الماضي إلغاء المباراة، لعدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
من جانبه أعلن اتحاد
الكرة
الإسباني الاثنين الماضي عن إقامة مباراة ودية ضد صربيا على ملعب فياريال في 27 آذار، بينما كان المنتخب الأرجنتيني يفاضل بين البحث عن منافس جديد للاستفادة من فترة التوقف الدولي بين يومي 23 و31 آذار، أو إقامة معسكر تدريبي في إيزيزا المقر
الرئيسي
لإقامة الفريق في
كأس العالم
2026، ومحاولة إيجاد منتخب لمواجهته هناك.
واستقر الاتحاد الأرجنتيني على الخيار الأول بإعلانه خوض أبطال العالم مباراة ودية أمام غواتيمالا يوم 31 آذار في بوينس آيرس. (روسيا اليوم)
Advertisement
