Advertisement

بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا

18-03-2026 | 11:54
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الأربعاء، خوض منتخبه الأول مباراة ودية مع غواتيمالا عوضا عن المواجهة الملغاة مع إسبانيا بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
 
وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا، بطل أوروبا، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، يوم 27 آذار الجاري في قطر بنهائي كأس فايناليسما، لكن بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، قرر "اليويفا" الأحد الماضي إلغاء المباراة، لعدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

من جانبه أعلن اتحاد الكرة الإسباني الاثنين الماضي عن إقامة مباراة ودية ضد صربيا على ملعب فياريال في 27 آذار، بينما كان المنتخب الأرجنتيني يفاضل بين البحث عن منافس جديد للاستفادة من فترة التوقف الدولي بين يومي 23 و31 آذار، أو إقامة معسكر تدريبي في إيزيزا المقر الرئيسي لإقامة الفريق في كأس العالم 2026، ومحاولة إيجاد منتخب لمواجهته هناك.

واستقر الاتحاد الأرجنتيني على الخيار الأول بإعلانه خوض أبطال العالم مباراة ودية أمام غواتيمالا يوم 31 آذار في بوينس آيرس. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلغاء مباراة كرة القدم الودية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا التي كانت مقررة في 27 آذار الحالي في الدوحة
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة الدوحة للتنس
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فوضى واحتجاجات تلغي مؤتمر مدرب السنغال بعد نهائي "كان"
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط السعودية تمدد فترة إلغاء رحلاتها إلى الكويت وأبوظبي ودبي والدوحة والبحرين
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-03-18
Lebanon24
05:40 | 2026-03-18
Lebanon24
05:15 | 2026-03-18
Lebanon24
05:13 | 2026-03-18
Lebanon24
04:06 | 2026-03-18
Lebanon24
03:29 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
