بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني اليوم الأربعاء، خوض منتخبه الأول مباراة ودية مع غواتيمالا عوضا عن المواجهة الملغاة مع إسبانيا بقرار من لكرة القدم "يويفا".

وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا، بطل ، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، يوم 27 آذار الجاري في قطر بنهائي كأس فايناليسما، لكن بسبب الحرب الدائرة في ، قرر "اليويفا" الأحد الماضي إلغاء المباراة، لعدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



من جانبه أعلن اتحاد الإسباني الاثنين الماضي عن إقامة مباراة ودية ضد صربيا على ملعب فياريال في 27 آذار، بينما كان المنتخب الأرجنتيني يفاضل بين البحث عن منافس جديد للاستفادة من فترة التوقف الدولي بين يومي 23 و31 آذار، أو إقامة معسكر تدريبي في إيزيزا المقر لإقامة الفريق في 2026، ومحاولة إيجاد منتخب لمواجهته هناك.



واستقر الاتحاد الأرجنتيني على الخيار الأول بإعلانه خوض أبطال العالم مباراة ودية أمام غواتيمالا يوم 31 آذار في بوينس آيرس. (روسيا اليوم)