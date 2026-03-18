إصابة مفاجئة تُبعد باركولا عن الملاعب لأسابيع

أعلن ، بطل الدوري الفرنسي، يوم الأربعاء، غياب جناحه الشاب باركولا لعدة أسابيع بسبب الإصابة.



وأوضح التقرير الطبي الصادر عن النادي أن اللاعب يعاني من التواء حاد في أربطة الكاحل الأيمن.



وأوضح أن باركولا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مقبلة، مما يشكل ضربة موجعة لخطط المدرب الإسباني في دور الثمانية ، وكذلك لديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي قبل التوقف الدولي المقبل.



ولم يحدد موعداً دقيقاً لعودة اللاعب مكتفياً بالإشارة إلى أن حالته ستخضع للتقييم المستمر خلال فترة التأهيل.

