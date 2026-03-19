منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد

أعلن منتخب الأرجنتين حامل لقب قائمته لمعارض مارس الجاري، والتي ضمت 28 لاعباً، أبرزهم جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، بينما جاء فرانكو ماستانتونو نجم كأهم المستبعدين.

بعد إلغاء مباراة نهائي فايناليسما أمام إسبانيا، سيخوض المنتخب الأرجنتيني ودية وحيدة أمام غواتيمالا يوم 31 مارس ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وتصدر نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي القائمة التي كشف عنها الاتحاد الأرجنتيني يوم الأربعاء، فيما حصل جيانلوكا بريستياني على فرصة جديدة بعد ظهوره الأول دولياً ضد أنغولا في نوفمبر 2025.

وكان بريستياني نجم بنفيكا الشاب قد جذب الانتباه مؤخراً إثر مشادة كلامية مع فينيسيوس جونيور لاعب خلال مواجهة الفريقين في ، وقد خاض اللاعب أربع دقائق فقط على المستوى الدولي.





كما سينضم نيكو باز، المتألق مع كومو تحت إشراف سيسك فابريغاس، إلى المعسكر.

واستدعى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أيضاً عدداً من اللاعبين المحليين مثل غابرييل روخاس لاعب راسينغ وتوماس بالاسيوس لاعب إستوديانتس، فيما يبقى فرانكو ماستانتونو أبرز الغائبين عن القائمة نظراً لقلة مشاركاته مع ريال مدريد، مما يثير التساؤلات حول فرصته في الظهور خلال كأس العالم.