رياضة

منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد

Lebanon 24
19-03-2026 | 00:00
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد photos 0
أعلن منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم قائمته لمعارض مارس الجاري، والتي ضمت 28 لاعباً، أبرزهم جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، بينما جاء فرانكو ماستانتونو نجم ريال مدريد كأهم المستبعدين.

بعد إلغاء مباراة نهائي فايناليسما أمام إسبانيا، سيخوض المنتخب الأرجنتيني ودية وحيدة أمام غواتيمالا يوم 31 مارس ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وتصدر نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي القائمة التي كشف عنها الاتحاد الأرجنتيني يوم الأربعاء، فيما حصل جيانلوكا بريستياني على فرصة جديدة بعد ظهوره الأول دولياً ضد أنغولا في نوفمبر 2025.

وكان بريستياني نجم بنفيكا الشاب قد جذب الانتباه مؤخراً إثر مشادة كلامية مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، وقد خاض اللاعب أربع دقائق فقط على المستوى الدولي.


كما سينضم نيكو باز، المتألق مع كومو الإيطالي تحت إشراف سيسك فابريغاس، إلى المعسكر.

واستدعى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أيضاً عدداً من اللاعبين المحليين مثل غابرييل روخاس لاعب راسينغ وتوماس بالاسيوس لاعب إستوديانتس، فيما يبقى فرانكو ماستانتونو أبرز الغائبين عن القائمة نظراً لقلة مشاركاته مع ريال مدريد، مما يثير التساؤلات حول فرصته في الظهور خلال كأس العالم.

