قبل مواجهة برشلونة ونيوكاسل.. يامال يلاحق رقم مبابي في دوري الأبطال

يستعد النجم الشاب لامين يامال، مهاجم ، لمواجهة نيوكاسل الحاسمة في ، وهو يطمح ليس فقط لتأهل فريقه، بل لتحدٍ شخصي كبير يتمثل في مطاردة رقم ، نجم ، في البطولة.

ويأتي لقاء كامب نو بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب،ما يجعل التوقعات عالية جداً، خاصة مع جاهزية يامال البدنية والذهنية لخوض واحدة من أهم مباريات موسمه.

التهديد الذي يطرحه يامال لمبابي يتعلق بأرقام الأهداف: إذا سجل في مباراة نيوكاسل، سيصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم مبابي القياسي المتمثل بـ10 أهداف في أبطال قبل سن 19 عامًا. حتى الآن، يمتلك يامال 9 أهداف، آخرها في ملعب سانت بارك.

ويخدم عامل الوقت يامال، إذ أنه لن يبلغ 19 عامًا حتى يوليو المقبل، مما يمنحه فرصًا إضافية لتجاوز رقم مبابي إذا تقدم في البطولة.

تاريخيًا، يتصدر مبابي قائمة اللاعبين الأقل من 19 عامًا الذين سجلوا أكبر عدد من أهداف بـ10 أهداف، يليه يامال بـ9 أهداف، بينما تأتي أسماء مثل راؤول وبويان كركيتش في المراتب التالية.

ويُذكر أن يامال يحمل الرقم القياسي لأكثر أهداف سجلها لاعب تحت 18 عامًا في دوري الأبطال، بعدما سجل 5 أهداف في 23 مباراة، مما يعكس إمكاناته الكبيرة ومستقبله الواعد. (آرم نيوز)