|
رياضة

رياضة

إيران تضغط على "الفيفا" لنقل مباريات المونديال خارج أميركا

Lebanon 24
19-03-2026 | 01:08
إيران تضغط على الفيفا لنقل مباريات المونديال خارج أميركا
تجري إيران محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنقل مبارياتها في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، في ظل مخاوف تتعلق بأمن بعثتها في ظل الحرب الجارية.


وقالرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج إن بلاده لا ترى إمكانية خوض مبارياتها على الأراضي الأميركية، مشيرا إلى تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم ضمان أمن المنتخب الإيراني.

وأضاف تاج: "نتفاوض مع فيفا لإقامة مباريات إيران في المكسيك".
ولم يؤكد "فيفا" أي تغيير حتى الآن، مكتفيا بالقول إنه على تواصل مع جميع الاتحادات المشاركة، ويتطلع إلى إقامة البطولة وفق الجدول المعلن في ديسمبر 2025.
 من جهتها، قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات إيران، إذا وافق الاتحاد الدولي على ذلك.

وكان من المقرر أن تخوض إيران مباراتين في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل ضمن دور المجموعات، في بطولة تقام بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويمثل نقل المباريات تحديا لوجستيا كبيرا، لكنه ليس سابقة في عالم الرياضة، إذ سبق نقل مواجهات لأسباب أمنية أو سياسية.

وفي حال رفض "فيفا" الطلب، قد تواجه إيران خيار الانسحاب من البطولة، في خطوة غير مسبوقة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة مع إحدى الدول المستضيفة.
