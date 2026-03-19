رياضة
إيران تضغط على "الفيفا" لنقل مباريات المونديال خارج أميركا
Lebanon 24
19-03-2026
|
01:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجري
إيران
محادثات مع الاتحاد الدولي
لكرة القدم
(فيفا) لنقل مبارياتها في
كأس العالم
2026 من
الولايات المتحدة
إلى المكسيك، في ظل مخاوف تتعلق بأمن بعثتها في ظل الحرب الجارية.
وقالرئيس الاتحاد
الإيراني
لكرة القدم مهدي تاج إن بلاده لا ترى إمكانية خوض مبارياتها على الأراضي الأميركية، مشيرا إلى تصريحات للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن عدم ضمان أمن المنتخب الإيراني.
وأضاف تاج: "نتفاوض مع فيفا لإقامة مباريات إيران في المكسيك".
ولم يؤكد "فيفا" أي تغيير حتى الآن، مكتفيا بالقول إنه على تواصل مع جميع الاتحادات المشاركة، ويتطلع إلى إقامة البطولة وفق الجدول المعلن في ديسمبر 2025.
من جهتها، قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات إيران، إذا وافق الاتحاد الدولي على ذلك.
وكان من المقرر أن تخوض إيران مباراتين في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل ضمن دور المجموعات، في بطولة تقام بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويمثل نقل المباريات تحديا لوجستيا كبيرا، لكنه ليس سابقة في عالم الرياضة، إذ سبق نقل مواجهات لأسباب أمنية أو سياسية.
وفي حال رفض "فيفا" الطلب، قد تواجه إيران خيار الانسحاب من البطولة، في خطوة غير مسبوقة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالحرب الدائرة مع إحدى الدول المستضيفة.
مواضيع ذات صلة
"الفيفا" يحسم الجدل.. هل تُنقل مباريات إيران من أميركا إلى المكسيك؟
Lebanon 24
"الفيفا" يحسم الجدل.. هل تُنقل مباريات إيران من أميركا إلى المكسيك؟
19/03/2026 09:02:59
19/03/2026 09:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
19/03/2026 09:02:59
19/03/2026 09:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"
Lebanon 24
نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"
19/03/2026 09:02:59
19/03/2026 09:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: إيران تضغط على "حزب الله" لدخول الحرب
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: إيران تضغط على "حزب الله" لدخول الحرب
19/03/2026 09:02:59
19/03/2026 09:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
Lebanon 24
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
00:00 | 2026-03-19
19/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة برشلونة ونيوكاسل.. يامال يلاحق رقم مبابي في دوري الأبطال
Lebanon 24
قبل مواجهة برشلونة ونيوكاسل.. يامال يلاحق رقم مبابي في دوري الأبطال
17:00 | 2026-03-18
18/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة مفاجئة تُبعد باركولا عن الملاعب لأسابيع
Lebanon 24
إصابة مفاجئة تُبعد باركولا عن الملاعب لأسابيع
14:23 | 2026-03-18
18/03/2026 02:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
Lebanon 24
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
11:54 | 2026-03-18
18/03/2026 11:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في يوم الأب.. رسالة وفاء من أرملة ديوغو غوتا
Lebanon 24
في يوم الأب.. رسالة وفاء من أرملة ديوغو غوتا
09:04 | 2026-03-18
18/03/2026 09:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
00:00 | 2026-03-19
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
17:00 | 2026-03-18
قبل مواجهة برشلونة ونيوكاسل.. يامال يلاحق رقم مبابي في دوري الأبطال
14:23 | 2026-03-18
إصابة مفاجئة تُبعد باركولا عن الملاعب لأسابيع
11:54 | 2026-03-18
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
09:04 | 2026-03-18
في يوم الأب.. رسالة وفاء من أرملة ديوغو غوتا
05:40 | 2026-03-18
صلاح أمام موعد تاريخي.. إنجازان يقتربان
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 09:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 09:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
19/03/2026 09:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
