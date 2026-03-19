|
ميسي يسجل الهدف 900 في مسيرته التاريخية

19-03-2026 | 04:18
ميسي يسجل الهدف 900 في مسيرته التاريخية
واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صناعة التاريخ، بعدما سجل الهدف رقم 900 في مسيرته الاحترافية، خلال مباراة فريقه إنتر ميامي أمام ناشفيل إس سي في إياب بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.
وجاء الهدف فجر اليوم الخميس بعد تحرك مميز داخل منطقة الجزاء، حيث استلم ميسي الكرة، وراوغ مدافعا قبل أن يسددها بنجاح، مانحا فريقه التقدم في وقت مبكر من اللقاء.
بهذا الهدف، أصبح ميسي ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 900 هدف رسمي، لينضم إلى غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، الذي سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2024، ويملك حاليا رصيدا يبلغ 965 هدفا.

ويحتل الأسطورة البرازيلية بيليه المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 765 هدفا، بينما يأتي روبرت ليفاندوفسكي ثالثا بين اللاعبين الحاليين برصيد 690 هدفا.

أرقام ميسي في الأندية والمنتخب

دخل ميسي المباراة برصيد 899 هدفا منذ ظهوره الأول مع برشلونة عام 2004، قبل أن يحقق هذا الإنجاز الجديد.

وسجل النجم الأرجنتيني:672 هدفا مع برشلونة، 81 هدفا مع إنتر ميامي، 32 هدفا مع باريس سان جيرمان.

كما أحرز 115 هدفا بقميص منتخب الأرجنتين، ليؤكد مكانته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.
