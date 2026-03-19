المنتخب المغربي على أعتاب إنجاز غير مسبوق في التصنيف العالمي

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب المنتخب من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، بدخوله قائمة الـ5 الأوائل في التصنيف العالمي الصادر عن .

ووفقا لصحيفة Diario SPORT ، جاء هذا الصعود اللافت بعد قرار الاتحاد الإفريقي ، بتتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، المثير للجدل داخل القارة، بعد احتساب فوز في النهائي بنتيجة 3-0، عقب انسحاب منتخب السنغال من المباراة في الدقائق الأخيرة، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة للوائح، ليتم تثبيت النتيجة لصالح "أسود الأطلس".

وأوضحت الصحيفة أن المنتخب المغربي سيرفع رصيده إلى نحو 1763 نقطة، بعد إضافة 26 نقطة جديدة، ما يفتح أمامه باب التقدم إلى عالميا، متفوقا على منتخبات كبرى مثل والبرتغال وهولندا.



ويمثل هذا الإنجاز، في حال تأكيده رسميا، سابقة تاريخية للكرة المغربية، ويعكس التطور الكبير الذي شهده المنتخب في السنوات الأخيرة.



ويأتي هذا التقدم امتدادا لمسار تصاعدي لافت، بدأ بوصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي 2022، في إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا، قبل أن يواصل حضوره القوي على ويثبت قدرته على منافسة كبار المنتخبات.