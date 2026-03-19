المنتخب المغربي على أعتاب إنجاز غير مسبوق في التصنيف العالمي

المنتخب المغربي على أعتاب إنجاز غير مسبوق في التصنيف العالمي
كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب المنتخب المغربي من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، بدخوله قائمة الـ5 الأوائل في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ووفقا لصحيفة Diario SPORT الإسبانية، جاء هذا الصعود اللافت بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، المثير للجدل داخل القارة، بعد احتساب فوز المغرب في النهائي بنتيجة 3-0، عقب انسحاب منتخب السنغال من المباراة في الدقائق الأخيرة، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة للوائح، ليتم تثبيت النتيجة لصالح "أسود الأطلس".
وأوضحت الصحيفة أن المنتخب المغربي سيرفع رصيده إلى نحو 1763 نقطة، بعد إضافة 26 نقطة جديدة، ما يفتح أمامه باب التقدم إلى المركز الخامس عالميا، متفوقا على منتخبات كبرى مثل البرازيل والبرتغال وهولندا.

ويمثل هذا الإنجاز، في حال تأكيده رسميا، سابقة تاريخية للكرة المغربية، ويعكس التطور الكبير الذي شهده المنتخب في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التقدم امتدادا لمسار تصاعدي لافت، بدأ بوصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، في إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا، قبل أن يواصل حضوره القوي على الساحة الدولية ويثبت قدرته على منافسة كبار المنتخبات.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: العثور على جثة غويلي إنجاز غير مسبوق وكما وعدتكم أعدنا الجميع
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

الساحة الدولية

المركز الخامس

كأس العالم

لكرة القدم

الإسبانية

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-03-19
Lebanon24
01:08 | 2026-03-19
Lebanon24
00:00 | 2026-03-19
Lebanon24
17:00 | 2026-03-18
Lebanon24
14:23 | 2026-03-18
Lebanon24
11:54 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
