تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
المنتخب المغربي على أعتاب إنجاز غير مسبوق في التصنيف العالمي
Lebanon 24
19-03-2026
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب المنتخب
المغربي
من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، بدخوله قائمة الـ5 الأوائل في التصنيف العالمي الصادر عن
الاتحاد الدولي لكرة القدم
.
ووفقا لصحيفة Diario SPORT
الإسبانية
، جاء هذا الصعود اللافت بعد قرار الاتحاد الإفريقي
لكرة القدم
، بتتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، المثير للجدل داخل القارة، بعد احتساب فوز
المغرب
في النهائي بنتيجة 3-0، عقب انسحاب منتخب السنغال من المباراة في الدقائق الأخيرة، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة للوائح، ليتم تثبيت النتيجة لصالح "أسود الأطلس".
وأوضحت الصحيفة أن المنتخب المغربي سيرفع رصيده إلى نحو 1763 نقطة، بعد إضافة 26 نقطة جديدة، ما يفتح أمامه باب التقدم إلى
المركز الخامس
عالميا، متفوقا على منتخبات كبرى مثل
البرازيل
والبرتغال وهولندا.
ويمثل هذا الإنجاز، في حال تأكيده رسميا، سابقة تاريخية للكرة المغربية، ويعكس التطور الكبير الذي شهده المنتخب في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التقدم امتدادا لمسار تصاعدي لافت، بدأ بوصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي
كأس العالم
2022، في إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا، قبل أن يواصل حضوره القوي على
الساحة الدولية
ويثبت قدرته على منافسة كبار المنتخبات.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: العثور على جثة غويلي إنجاز غير مسبوق وكما وعدتكم أعدنا الجميع
Lebanon 24
نتنياهو: العثور على جثة غويلي إنجاز غير مسبوق وكما وعدتكم أعدنا الجميع
19/03/2026 14:14:47
19/03/2026 14:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
Lebanon 24
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
19/03/2026 14:14:47
19/03/2026 14:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟
Lebanon 24
ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟
19/03/2026 14:14:47
19/03/2026 14:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد للمنتخب خلفاً للركراكي
19/03/2026 14:14:47
19/03/2026 14:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي
الساحة الدولية
المركز الخامس
كأس العالم
لكرة القدم
الإسبانية
قد يعجبك أيضاً
ميسي يسجل الهدف 900 في مسيرته التاريخية
Lebanon 24
ميسي يسجل الهدف 900 في مسيرته التاريخية
04:18 | 2026-03-19
19/03/2026 04:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تضغط على "الفيفا" لنقل مباريات المونديال خارج أميركا
Lebanon 24
إيران تضغط على "الفيفا" لنقل مباريات المونديال خارج أميركا
01:08 | 2026-03-19
19/03/2026 01:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
Lebanon 24
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
00:00 | 2026-03-19
19/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة برشلونة ونيوكاسل.. يامال يلاحق رقم مبابي في دوري الأبطال
Lebanon 24
قبل مواجهة برشلونة ونيوكاسل.. يامال يلاحق رقم مبابي في دوري الأبطال
17:00 | 2026-03-18
18/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة مفاجئة تُبعد باركولا عن الملاعب لأسابيع
Lebanon 24
إصابة مفاجئة تُبعد باركولا عن الملاعب لأسابيع
14:23 | 2026-03-18
18/03/2026 02:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدث عمّا سيحصل بعد العيد!
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدث عمّا سيحصل بعد العيد!
12:31 | 2026-03-18
18/03/2026 12:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
17:32 | 2026-03-18
18/03/2026 05:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:18 | 2026-03-19
ميسي يسجل الهدف 900 في مسيرته التاريخية
01:08 | 2026-03-19
إيران تضغط على "الفيفا" لنقل مباريات المونديال خارج أميركا
00:00 | 2026-03-19
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
17:00 | 2026-03-18
قبل مواجهة برشلونة ونيوكاسل.. يامال يلاحق رقم مبابي في دوري الأبطال
14:23 | 2026-03-18
إصابة مفاجئة تُبعد باركولا عن الملاعب لأسابيع
11:54 | 2026-03-18
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
فيديو
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
19/03/2026 14:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 14:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 14:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24