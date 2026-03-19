Advertisement

رياضة

من التلويح بالانسحاب من المونديال إلى الاستعداد.. ماذا تغير في موقف إيران؟

Lebanon 24
19-03-2026 | 08:42
من التلويح بالانسحاب من المونديال إلى الاستعداد.. ماذا تغير في موقف إيران؟
شهد الموقف الإيراني تحولا لافتا بشأن المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تصريحات جديدة لرئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج أكد فيها استعداد منتخب بلاده لخوض البطولة رغم التوترات السياسية.
 
وكانت الشكوك أثيرت في وقت سابق حول إمكانية انسحاب إيران من المونديال، خاصة بعد تصريحات حادة لوزير الرياضة أحمد دونيامالي، أشار فيها إلى صعوبة المشاركة في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة.

غير أن التصريحات الأخيرة عكست تغيرا واضحا في اللهجة، حيث شدد مهدي تاج على أن المقاطعة السياسية لا تعني الانسحاب من الحدث الرياضي، مؤكدا أن منتخب بلاده يواصل التحضيرات بشكل طبيعي للمشاركة في البطولة.

وفي إطار الاستعدادات، أعلن الاتحاد الإيراني عن إقامة معسكر تدريبي في تركيا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، يتخلله خوض مباراتين وديتين دون الكشف عن هوية المنافسين.

كما كشف عن مفاوضات جارية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لنقل مباريات المنتخب إلى المكسيك، بدلا من إقامتها في الولايات المتحدة، وهو المقترح الذي لقي ترحيبا من الرئيسة كلوديا شينباوم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات التي تعد بمنافسة قوية في النسخة الأولى التي تضم 48 منتخبا.

وتقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز 2026. (روسيا اليوم) 
Advertisement
Advertisement
