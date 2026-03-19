من التلويح بالانسحاب من المونديال إلى الاستعداد.. ماذا تغير في موقف إيران؟

شهد الموقف تحولا لافتا بشأن المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تصريحات جديدة لرئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج أكد فيها استعداد منتخب بلاده لخوض البطولة رغم التوترات السياسية.

وكانت الشكوك أثيرت في وقت سابق حول إمكانية انسحاب من المونديال، خاصة بعد تصريحات حادة لوزير الرياضة أحمد دونيامالي، أشار فيها إلى صعوبة المشاركة في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة.



غير أن التصريحات الأخيرة عكست تغيرا واضحا في اللهجة، حيث شدد مهدي تاج على أن السياسية لا تعني الانسحاب من الحدث الرياضي، مؤكدا أن منتخب بلاده يواصل التحضيرات بشكل طبيعي للمشاركة في البطولة.



وفي إطار الاستعدادات، أعلن الاتحاد الإيراني عن إقامة معسكر تدريبي في خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، يتخلله خوض مباراتين وديتين دون هوية المنافسين.



كما كشف عن مفاوضات جارية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لنقل مباريات المنتخب إلى المكسيك، بدلا من إقامتها في ، وهو المقترح الذي لقي ترحيبا من الرئيسة كلوديا شينباوم.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات التي تعد بمنافسة قوية في النسخة الأولى التي تضم 48 منتخبا.



وتقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 حزيران إلى 19 2026. (روسيا اليوم)