ثورة بيتكوفيتش في تشكيلة "الخضر".. 6 وجوه جديدة واستبعاد 12 لاعبًا

كشف بيتكوفيتش، للمنتخب ، عن قائمة تضم 27 لاعباً، بينهم 6 وجوه جديدة، استعداداً لوديتي غواتيمالا وأوروغواي في نهاية شهر اذار الجاري، وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات 2026.



وشهدت القائمة استبعاد 12 لاعباً لأسباب فنية وإصابات، أبرزهم يوسف عطال وإسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح. في المقابل، استدعى بيتكوفيتش لأول مرة كلاً من: كيليان بلعزوق، ملفين ماستيل، أشرف عبادة، عادل عوشيش، فارس غجميس، وأحمد النذير بن بوعلي. كما سجلت القائمة عودة أسماء غابت عن الكان مثل حسام عوار وأمين غويري.



وشدد بيتكوفيتش على صعوبة مجموعة في المونديال (المجموعة العاشرة)، التي تضم (حامل اللقب)، ، والأردن، مؤكداً ضرورة دخول البطولة بعقلية المنافسة وتجريب خطط لعب متنوعة أمام مدارس كروية مختلفة مثل أوروغواي.





