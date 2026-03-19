تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ثورة بيتكوفيتش في تشكيلة "الخضر".. 6 وجوه جديدة واستبعاد 12 لاعبًا

Lebanon 24
19-03-2026 | 10:02
A-
A+
ثورة بيتكوفيتش في تشكيلة الخضر.. 6 وجوه جديدة واستبعاد 12 لاعبًا
ثورة بيتكوفيتش في تشكيلة الخضر.. 6 وجوه جديدة واستبعاد 12 لاعبًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن قائمة تضم 27 لاعباً، بينهم 6 وجوه جديدة، استعداداً لوديتي غواتيمالا وأوروغواي في إيطاليا نهاية شهر اذار الجاري، وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة استبعاد 12 لاعباً لأسباب فنية وإصابات، أبرزهم يوسف عطال وإسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح. في المقابل، استدعى بيتكوفيتش لأول مرة كلاً من: كيليان بلعزوق، ملفين ماستيل، أشرف عبادة، عادل عوشيش، فارس غجميس، وأحمد النذير بن بوعلي. كما سجلت القائمة عودة أسماء غابت عن الكان مثل حسام عوار وأمين غويري.

وشدد بيتكوفيتش على صعوبة مجموعة الجزائر في المونديال (المجموعة العاشرة)، التي تضم الأرجنتين (حامل اللقب)، النمسا، والأردن، مؤكداً ضرورة دخول البطولة بعقلية المنافسة وتجريب خطط لعب متنوعة أمام مدارس كروية مختلفة مثل أوروغواي.

رياضة

متفرقات

المدير الفني

كأس العالم

الأرجنتين

فلاديمير

الجزائري

إسماعيل

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24