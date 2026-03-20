تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

رياضة

إنفانتينو يحسم الجدل.. كأس العالم 2026 في موعده وبمشاركة 48 منتخباً

Lebanon 24
20-03-2026 | 01:22
إنفانتينو يحسم الجدل.. كأس العالم 2026 في موعده وبمشاركة 48 منتخباً
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن كأس العالم 2026 سيقام وفق الجدول المحدد له، مشددا على أن "فيفا" يتوقع من جميع المنتخبات المشاركة أن تخوض البطولة بروح اللعب النظيف والاحترام المتبادل. كما أشار إلى أن البطولة الموسعة ستقام بمشاركة 48 منتخبا كما هو مقرر.

وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الاتحاد الدولي لا يملك حل النزاعات السياسية، لكنه يسعى إلى توظيف قوة كرة القدم وكأس العالم لبناء الجسور وتعزيز السلام، مضيفا أن القلوب تبقى مع المتضررين من الحروب الدائرة حاليا.

وتأتي تصريحات رئيس "فيفا" في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد الجدل المرتبط بمشاركة إيران في البطولة، علما أن إنفانتينو كان قد أكد في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بمشاركة المنتخب الإيراني في المونديال.

وبحسب "فيفا"، تنطلق نهائيات كأس العالم 2026 يوم 11 حزيران في المكسيك، فيما تستمر البطولة حتى 19 تموز، على أن تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. كما أظهرت نتائج القرعة النهائية أن منتخب المكسيك سيخوض المباراة الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا.
