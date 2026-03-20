إنفانتينو يحسم الجدل.. كأس العالم 2026 في موعده وبمشاركة 48 منتخباً

أكد الدولي جياني إنفانتينو أن 2026 سيقام وفق الجدول المحدد له، مشددا على أن "فيفا" يتوقع من جميع المنتخبات المشاركة أن تخوض البطولة بروح اللعب النظيف والاحترام المتبادل. كما أشار إلى أن البطولة الموسعة ستقام بمشاركة 48 منتخبا كما هو مقرر.



وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها وكالة " "، إن الاتحاد الدولي لا يملك حل النزاعات السياسية، لكنه يسعى إلى توظيف قوة كرة القدم وكأس العالم لبناء الجسور وتعزيز السلام، مضيفا أن القلوب تبقى مع المتضررين من الحروب الدائرة حاليا.



وتأتي تصريحات رئيس "فيفا" في ظل تصاعد التوتر في ، ولا سيما بعد الجدل المرتبط بمشاركة في البطولة، علما أن إنفانتينو كان قد أكد في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي يرحب بمشاركة المنتخب في المونديال.



وبحسب "فيفا"، تنطلق نهائيات كأس العالم 2026 يوم 11 حزيران في المكسيك، فيما تستمر البطولة حتى 19 ، على أن تستضيفها وكندا والمكسيك، في أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. كما أظهرت نتائج القرعة النهائية أن منتخب المكسيك سيخوض المباراة الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا.

