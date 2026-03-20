تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
إنفانتينو يحسم الجدل.. كأس العالم 2026 في موعده وبمشاركة 48 منتخباً
Lebanon 24
20-03-2026
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
رئيس الاتحاد
الدولي
لكرة القدم
جياني إنفانتينو أن
كأس العالم
2026 سيقام وفق الجدول المحدد له، مشددا على أن "فيفا" يتوقع من جميع المنتخبات المشاركة أن تخوض البطولة بروح اللعب النظيف والاحترام المتبادل. كما أشار إلى أن البطولة الموسعة ستقام بمشاركة 48 منتخبا كما هو مقرر.
وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها وكالة "
رويترز
"، إن الاتحاد الدولي لا يملك حل النزاعات السياسية، لكنه يسعى إلى توظيف قوة كرة القدم وكأس العالم لبناء الجسور وتعزيز السلام، مضيفا أن القلوب تبقى مع المتضررين من الحروب الدائرة حاليا.
وتأتي تصريحات رئيس "فيفا" في ظل تصاعد التوتر في
الشرق الأوسط
، ولا سيما بعد الجدل المرتبط بمشاركة
إيران
في البطولة، علما أن إنفانتينو كان قد أكد في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
يرحب بمشاركة المنتخب
الإيراني
في المونديال.
وبحسب "فيفا"، تنطلق نهائيات كأس العالم 2026 يوم 11 حزيران في المكسيك، فيما تستمر البطولة حتى 19
تموز
، على أن تستضيفها
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك، في أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. كما أظهرت نتائج القرعة النهائية أن منتخب المكسيك سيخوض المباراة الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا.
Advertisement
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
رئيس الاتحاد
الشرق الأوسط
كأس العالم
لكرة القدم
الإيراني
دونالد
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24