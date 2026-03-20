فيفا يعاقب الاتحاد الإسرائيلي.. غرامة وتحذير وخطة إلزامية ضد التمييز

أعلن "فيفا" فرض عقوبات تأديبية على الاتحاد ، بعد ثبوت مخالفات مرتبطة بالسلوك العدواني والتمييز، وذلك في أعقاب الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني.



وأوضح "فيفا" في بيان رسمي أن الاتحاد الإسرائيلي خالف المادة 13 الخاصة بالسلوك العدواني ومبادئ اللعب النظيف، إلى جانب المادة 15 المتعلقة بالتمييز والإساءة العنصرية. وبناء على ذلك، قررت اللجنة التأديبية تغريمه 150 ألف فرنك سويسري، مع توجيه تحذير رسمي له بشأن سلوكه.



وشملت أيضا إلزام الاتحاد الإسرائيلي بعرض لافتة كبيرة وواضحة تحمل عبارة " توحد العالم.. لا للتمييز" إلى جانب شعاره، وذلك في مبارياته الثلاث المقبلة على أرضه ضمن مسابقات "فيفا". كما فُرض عليه تخصيص ثلث قيمة الغرامة لتنفيذ خطة شاملة لمكافحة التمييز ومنع تكرار هذه الحوادث خلال مهلة 60 يوما.



وأكد "فيفا" في بيانه أن الرياضة لا يمكن أن تبقى بمعزل عن السياق الإنساني، مشددا على أن كرة القدم يجب أن تبقى مساحة للسلام والحوار والاحترام المتبادل، خصوصا في أوقات النزاعات والانقسامات. كما أشار إلى أن الاتحاد الإسرائيلي أُبلغ رسميا بمضمون القرار.



وبحسب " "، فإن القرار جاء في وقت امتنع فيه "فيفا" عن اتخاذ إجراء منفصل يتعلق بالأندية الموجودة في بالضفة الغربية، مكتفيا في هذه المرحلة بالعقوبات المرتبطة بملف التمييز.



Advertisement