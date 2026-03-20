بين الريال والبرشا ومان سيتي.. الأندية العالمية تتوحد لتهنئة المسلمين بعيد الفطر

تسارعت أندية كرة القدم العالمية والعربية بتقديم التهاني لجميع حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر للعام 2026، وذلك فور إعلان أغلب والإسلامية يوم الجمعة 20 اذار أول أيام العيد.



وبرزت أندية ، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وروما كأبرز المهنئين عبر حساباتهم الرسمية باللغة العربية، حيث استخدمت عبارات مثل "كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية" و"عساكم من العايدين والفايزين".

كما شهدت المنصات تفاعلاً واسعاً من الأندية العربية، وفي مقدمتها نادي الهلال السعودي ونادي السد ، فيما كان النجم الألماني مسعود أوزيل من أبرز اللاعبين الذين وجهوا رسائل المودة والسلام للمسلمين بهذه المناسبة.



